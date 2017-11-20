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2017年11月20日 / 早上7点20分 / 2 天前

台湾货币市场：短率平稳银行资金需求显现，但市况稳健供给无虞

3 分钟阅读

    * 短率平稳，银行资金需求显现
    * 市况稳健供给无虞，可观察外商银资金水位
    * 短票利率稳于低水位
    * 债券RP利率持稳

     记者 高洁如
    路透台北11月20日 - 台湾银行间短率周一平稳。资金调度人士表示，本地银行拆入需
求显现，目前市况充裕能因应资金需求升高，至于外商银的资金也还宽松，大致能支应市况
无虞。
    
    交易员指出，上周五央行冲销资金较少，市况宽裕下，恰能支应今日的需求上扬。但也
有交易员表示，外商银资金虽多，但已略少于两周前水位，近期或有部分汇出情况，未来外
商银动向仍值得留意。
     
    〞今天需求有上来，我们新做的拆(出)款比较多。〞一位银行资调人员说。
    
    他们称，票券商虽然缺口小，但也有新增需求，跨月拆款利率大致在0.37-0.38%，约同
于上个月水位，平稳宽裕的市况大致没有改变。不过即将进入12月，年底需求高峰将届，各
大银行放款升高，资金需求料在高位。
    
 本地时间14:53                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.094                    30.101    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,664.55                  10,701.64    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.260%              0.181-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.360%              0.190-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.380%              0.260-0.380%
    
    **短票利率稳于低水位**
    
    短票方面，票券商交易员称，近期银行资金颇多，票券商缺口不大，市况相对平稳。至
于大型银行跨月的资金已开始提供，利率维持在0.37%，不排除未来更多银行加入跨月拆款
行列。
    
    他们表示，因各大银行已开始提供跨月资金，估计票券商到月底的资金情势应可维持充
裕。
    
    〞缺口小，大多到期续做而已，〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%，以0.37%
为主；月内短票利率则持平上日，主要落在0.35-0.36%。  
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.371%，区间在0.30-0.39%，
成交80.49亿台币；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.37-0.39%，成交88.25亿台币。
    
    台湾央行周一定存单到期共1,312亿；稍晚央行将公布今日定存单发行金额。
    
    本周到期定存单金额总计1兆3,053亿台币，本周余日的到期分布为：周二885.5亿、周
三831亿台币、周四7,149.5亿及周五2,875亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备376亿台币，累计至周日超额准
备3,015亿台币、加计前期1%的超额准备4,380亿台币。   
    
        
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面，近期银行资金仍充裕，寿险亦有少部分偏多，但投信有多有
缺，整体市况还算稳定。至于债券附买回市况普遍充裕，资金情势相当稳定。
    
    〞交易不多，缺口不大， 〞一大型证券商交易员说。

    另外一位票券商交易员则称，货币型基金资金充裕，短钱变多，但利率没有大变化，维
持相同水位。
    
    本周主要债券交割因子包括：周一玉山银行发行1.35亿美元无担保一般顺位金融债券，
周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券、及财政部发行106/11期30年期公
债金额暂订250亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，10天期内公债RP利率主要在0.30
-0.31%，跨月天期利率则主要在0.31-0.32%，同上日；公司债RP利率落在0.40-0.41%，跨月
天期利率则在0.41-0.42%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上
公债RP利率区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交在0.29
-0.30%，跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (审校 张喜良)

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