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台湾货币市场：短率徘徊既有区间，下周留意银行兑换新钞后资金变化
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#亚洲
January 12, 2018 / 7:22 AM / a day ago

台湾货币市场：短率徘徊既有区间，下周留意银行兑换新钞后资金变化

3 分钟阅读

    * 短率续徘徊既有区间
    * 留意银行兑换新钞后资金变化
    * 两年期定存单标高于市场预估
    * 短票和RP利率依旧大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北1月12日 - 台湾银行间短率周五续徘徊既有区间。资金调度人士表示，由于资
金偏松，今日国库短借逾600亿台币及五年新券交割250亿台币，无碍市场资金调度，短率仍
持稳区间，下周一起银行将陆续与台银兑换新钞，后续留意对资金流动性的影响。
    
    他们并称，尽管两年期定存单得标利率稍高于预期，但今日资金仍显充裕，仍有民营银
行提供票券商三周跨月及跨农历拆款资金，利率分别在0.39%及0.41%，成交多以到期续作为
主，票券商多倾向拉长拆款天期至农历年后。
    
    〞今天钱还是很好调啊，没有感觉国库大额借款影响。〞一位拆入方民营银行资调人员
说。 
    
    他们认为，市场预期银行与台银兑换新钞的影响需要一段时间才会发酵，且下周一公债
还本付息逾800亿台币，将缓和两年期定存单交割400亿台币及银行兑换新钞后续效应。
    
    台湾央行周五宣布，今日标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.577%，
稍高于市场预估的0.56-0.57%，并较上次标售结果0.554%上升2.3个基点。高标则落在0.587
%。
    
 本地时间15:19                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.588                     29.605    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,883.96                  10,810.06    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.370%               0.180-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.370%               0.250-0.370%
         
    **短票利率持稳**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，周五发票量例行性增温，但银行买票需求仍强，成
交尽量以跨农历年天期为优先，让短票利率仍持在现有区间不变，下周留意银行陆续向台银
兑换新钞对资金流动性的影响。
    
    他们并称，寿险业资金偏松抢进跨农历年短票RP，成交利率落在0.38-0.415%间，目前
较为青睐天期拉长至3月初的跨农历年短票优先成交。
    
    〞今天每家银行都很多钱，票拆量都可以增加，但没票给他。〞一大型票券商交易员说
。
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.38%，少数成交在0.40%；跨农历年短票
则落在0.39-0.42%，其中0.38%、0.43%是少数成交，皆大致同于上日。
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.379%，区间在0.37-0.40%，
成交72.7亿台币；前日加权平均利率在0.376%，区间在0.35-0.41%，成交116.96亿。
    
    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.418%，区间在0.38-0.43%，成交金额50.5
7亿台币；前日成交加权平均利率在0.385%，区间在0.31-0.43%，成交金额23.62亿。
    
    今日央行定存单到期金额为3,038.5亿台币，央行稍晚将公布定存单发行金额。
    
    拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备522亿台币，累计超额准备1,126亿
台币、加计前期1%的超额准备2,586亿台币。  
          
            
    **RP利率持平低档**

    债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日交割五年新债107-1期250亿台币，
并不影响RP市场资金调度，RP利率仍持平低档。
    
    展望下周，他们也称，目前投信、银行及寿险资金都偏多，短线RP利率有望续持在原有
区间不变，但须留意外币债券交割变数。
    
    〞下周利率就希望比照本周办理就好。〞一大型证券商交易员说。 
    
    下周主要债券交割因子包括周一央行发行两年期定存单400亿台币及冠德建设发行10亿
台币有担保公司债，周四则有ADCB Finance(Cayman)发行5.4亿美元债，周五则有Barclays 
Bank PLC发行6.7亿美元债。但下周一公债还本付息高达822.125亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0
.31%，跨月则在0.31-0.32%，至于跨农历年成交在0.32-0.33%；而公司债RP利率主要成交在
0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，至于跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也大致持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公
债RP月内利率主要在0.27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要在0.26-0.30%，
跨月利率则在0.26-0.33%。(完)   

 (审校 乔艳红)

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