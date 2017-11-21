台湾货币市场：短率持稳低位，跨月资金供应充足但对利率仍有所坚持

* 短率仍旧持稳低位 * 跨月资金供应充足 * 短票/RP利率续持平 记者 詹静宜 路透台北11月21日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。资金调度人士表示，目前银行间 资金宽裕，带动跨月资金供应充足，令短率仍徘徊低档，不过一大行因自有资金产生变化， 对票券商跨月拆款利率靠向区间高位，另一大行也对跨月拆款利率有所坚持、不肯迁就市场 调降利率。 他们指出，今日银行间与票券商承作跨月拆款利率主要成交在0.37-0.38%，跟跨月短票 利率相仿，票券商月内拆款则以0.35%为主，现在短率续游走在原有区间，后续观望大行资 金动向将左右市场利率。 〞还是要观察一下大行的动态。〞一位大型银行资调人员说。 另位票券商交易员称，现在资金调度尽量以跨月天期为主，天期若能拉长跨过新历年更 好，多一点利率贴水也可以接受，希望陆续避开资金落点年底，以减少年底资金紧缩压力。 本地时间14:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.054 30.102 台湾加权股价指数<.TWII 10,779.24 10,664.55 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.260% 0.178-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.360% 0.180-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.200-0.380% **短票持平偏少** 短票方面，票券商交易员称，短票量能持平偏少，暂难满足银行间买票需求，使跨月短 票利率续持在0.37-0.38%间游走。 〞银行买气还算旺，不过没东西可以给他们。〞一位大型票券商交易员说。 另位票券商交易员也称，目前资金缺口并不大，资金调度以到期续作为主，料短票利率 暂难跳脱既有区间盘整格局。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%，以0.37% 为主；月内短票利率则持平上日，主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%，区间在0.37-0.385% ，成交53.67亿台币；前日加权平均利率在0.371%，区间在0.30-0.39%，成交80.49亿台币。 台湾央行周二定存单到期共885.5亿；稍晚央行将公布今日定存单发行金额。 本周到期定存单金额总计1兆3,053亿台币，本周余日的到期分布为：周三831亿台币、 周四7,149.5亿及周五2,875亿。 拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备263亿台币，累计超额准备3,408亿 台币、加计前期1%的超额准备4,773亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，投信、银行端资金偏多，而RP券源有限 ，成交多为到期续作，RP利率持续盘旋低档。 他们并称，本月暂看不出明显紧缩因子，RP利率仍落在现有区间内窄幅波动，后续关注 年底前资金情势变化。 〞钱还是多，来要券的人很多。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要债券交割因子包括：周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融 债券、及财政部发行106/11期30年期公债金额暂订250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，7天期内公债RP利率主要在0.30- 0.31%，跨月天期利率则主要在0.31-0.32%，同上日；月内公司债RP利率落在0.40-0.41%， 跨月天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上 公债RP利率区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交在0.29 -0.30%，跨月则在0.30-0.32%。(完) (审校 林高丽)