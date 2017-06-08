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台湾货币市场：短率持稳区间，大型民营银行资金转松舒缓税款缴库疑虑
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2017年6月8日 / 早上6点29分 / 2 个月内

台湾货币市场：短率持稳区间，大型民营银行资金转松舒缓税款缴库疑虑

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 拆款短率持稳既有区间
    * 大型民营银行资金转趋宽松
    * 短票利率高位交投增温
    * RP利率仍大致持平不变

     记者 詹静宜
    路透台北6月8日 - 台湾银行间拆款短率周四持稳区间。资金调度人员表示，随着综合
所得税款缴库金额陆续确定，并有大额资金存入，今有大型民营银行资金转趋宽松，略舒缓
市场对相关变数的疑虑，令短率续持在既有区间。 
    
    他们指出，今日部分银行资金略转偏充裕，对票券一周拆款维持在0.35-0.36%，对银行
拆款利率也持平不变，但亦有大行因自身资金较少，只开放承作到期续作拆款，并微调对票
券一周拆款1个基点至0.36%。
     
    〞今天的钱有比前几天松，有银行今天有求必应。〞一位票券商资调人员说。
   
    他们也提到，今为首批综所税委托取款日、隔日将缴付国库，初估第一批取款占委托取
款总额的八、九成，另明日也有信用卡缴税银行将税款清算缴库，至于第二批及第三批委托
取款日则分别为15日、22日，资金一样于取款隔日缴付国库，关注后续税款缴库资金变化。
    
    根据财政部统计资料显示，5月1日至6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1
万件，合计金额高达约773.79亿台币。 
   
 本地时间13:55                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.098                     30.095    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,225.78                  10,209.99    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.178%                  0.179-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.360%               0.179-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.360%               0.290-0.350%
   
    **短票交投向高位靠拢**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，尽管今明两日资金缺口较大，但银行间资金比上日
宽松，短票利率仍持在原有区间整理，交投则略往区间高位靠拢。 
    
    他们并称，由于银行间对跨月资金调度仍显谨慎，较为青睐月内短票，使得近期月内短
票成交比重拉高，而周五发票量例行性偏多，短票利率料暂在高位盘整。 
    
    〞这个月利率下来是不可能，要再上力道也有限，因市场资金又没到缺。〞一位大型票
券商交易员说。
    
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率主要成交在0.35-0.36%、少数成交
在0.37%；月内短票主交投则落在0.33-0.35%；以上报价皆大致同于上日。 
              
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.361%，区间在0.28-0.39%，
成交量为113.34亿台币；前日加权平均利率在0.356%，区间在0.33-0.36%，成交量为60.42
亿台币。
    
    今天到期央行定存单金额7,164.5亿台币，发行金额稍晚公布。周五存单到期金额则为2
,711.5亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备为26亿台币，累计超额准备13亿台
币、加计前期1%的超额准备2,325亿台币。 
    
    
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员指出，今日投信端资金平稳、寿险端也有
要券的需求，而券商间资金缺口仍小，RP利率大致持平区间内盘整，并观望周五韩国国民银
行在台发行4亿美元债。
    
    他们并称，目前RP市场仍以到期续作为主，利率维持在既有区间不变，且渐有跨月公债
、公司债RP陆续成交，跨月天期RP普遍较月内高出1个基点左右。
    
    〞今天还是很安静，RP这边风平浪静。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一票券交易员表示，今日投信端走钱较多，资金转向争取跨月RP为主，带动RP利率略
靠向区间高位。 
    
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31%、少数成交0.30%、0.32%，跨
月则在0.32%；月内公司债RP利率主交投落在0.40-0.41%、少数成交0.42%，跨月则在0.42-0
.43%；以上报价多持平上日。
    
    大型票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作
月内公债RP利率主要成交在0.26-0.28%，跨月则在0.27-0.28%；月内公司债RP成交0.27-0.3
0%，跨月则在0.29-0.30%，皆同于上日。(完) 

 (审校 乔艳红)

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