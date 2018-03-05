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March 5, 2018 / 7:59 AM / a day ago

台湾货币市场：短率持稳区间，新提存期资金较显宽裕银行倾向负数操作

3 分钟阅读

    * 短率持稳既有区间
    * 提存期初资金较显宽裕
    * 旬初银行倾向负数操作
    * 短票/RP利率持平区间

     记者 詹静宜
    路透台北3月5日 - 台湾银行间短率周一持稳区间。资金调度人士表示，今日展开新的
提存期，整体资金情势较显宽裕，银行间也倾向负数操作，短率大致稳在既有区间。
    
    他们指出，尽管一大行暂不供给拆款及短券资金，但资金仍旧充裕，一周拆款利率维持
在原有区间不变，惟市场对季底效应仍有疑虑，票券商资金落点尽量避开月底最后一周，让
月初短率较难有趋跌空间，料续在区间内狭幅整理。
    
    〞月初资金比较偏松，但利率没有动。〞一位大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称，旬底因调整积数，有开放拆出资金，今日迈入新提存期，
暂无闲置资金承作短票及拆款，后续再视资金水位调整操作策略。
       
    据央行统计，2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币，较去年最高
发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。而到上周五为止，通货发行余额降至2兆2,847余亿
台币，即新春开市七个交易日通货已回笼1,896亿台币。
    
 本地时间15:06                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        29.279                   29.290    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,642.90                 10,698.17    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.183-0.260%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.400%               0.183-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.400%               0.300-0.390%
   
    **短票利率持平**
    
    短票部分，大型票券商交易员称，旬初银行间积极负数操作，带动短票买气较旺，企图
引导资金跨季，尽量避开资金落点月底最后一周，一个月天期自保短票利率仍主要成交在0.
40-0.41%，大致持平上日。
    
    他们指出，虽然提存期初整体资金较充沛，但短票利率很难往下测，毕竟季底变数较多
，票券商操作倾向逐步降低季底因素的影响。
    
    〞怕FED(美联储)第一季升息，且台湾央行总裁又换人，季底可以避就避。〞一大型票
券商交易员说。
     
    今日大型票券商第一季内短票主要成交在0.37-0.39%，上日亦同；至于跨季天期短票利
率则主要在0.40-0.41%，少数天期成交较长短票才会落在0.42%，同上日。

    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.390%，区间在0.31-0.41%，
成交155.49亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.398%，区间在0.38-0.41%，成
交66.79亿台币。
    
    周一到期央行定存单到期5,690亿台币，发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆9,623亿，余日到期定存单金额分别为：周二4,090亿、
周三4,677亿、周四2,875.5亿及周五2,290.5亿台币。
    
    拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备1,261亿台币，累计超额准备10,
189亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,758亿台币。  
    
                               
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，提存期初资金稳中偏松，又欠缺资金紧
缩因素，RP市场成交以到期续作为主，利率大多持平不变。
    
    他们指出，周一有韩国进出口银行及德意志银行到期还本共19.92亿人民币债，让旬初
资金水位更显宽松，周五也有大众银行金融债还本20亿台币，不过本周外币债券交割变数仍
在，持续密切留意后续影响。 
    
    “没什么需求，一早就平了。”一位大型证券交易员说。
    
    他们并称，本周交割因子多为外币债券，包括周二日商大和证券发行0.65亿美元债、法
国巴黎银行发行2.50亿美元债，及周四台北富邦银行发行1.95亿美元债及法国外贸银行发行
2.20亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平于上日水准，公债10天期内利率主要成
交在0.31%；公司债RP利率成交在0.40-0.41%；跨季则较月内天期高出1个基点。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准；公债RP月内利率主
要成交在0.28-0.31%，跨季利率则在0.31%，与上日变化不大；公司债方面，月内利率主要
成交在0.28-0.33%，跨季则在0.33-0.35%，皆持平上日。(完)

 (审校 乔艳红)
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