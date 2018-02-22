台湾货币市场：短率持稳区间，近日国库借款抵销通货回笼宽松因子

* 开春短率持稳区间 * 国库借款抵销通货回笼宽松因子 * 关注明日两年期定存单标售 * 短票/RP利率仍旧大致持平 记者 詹静宜 路透台北2月22日 - 台湾银行间短率周四持稳区间。资金调度人士称，尽管开春通货陆续回笼及央行减发定存单让整体资金水位稍有垫高，但因近日国库借款近380亿台币，使银行端资金略显分配不均，其中一大行续不拆出资金，另一大行则维持农历年前跨旬利率水准，后续关注明日两年期定存单标售。 他们指出，春节长假才刚结束，市场仍在观察通货回笼的速度，周三开春首日通货回笼逾200亿台币，而农历年后国库借款变数则抵销掉通货回笼的宽松因子，让开春通货回笼效应尚不明显，反倒留意月底资金紧缩情形，并持续追踪通货回笼的影响。 〞月底前还有国库借款，这个月都不会开门。〞一位大型银行交易员说。 他们并称，年后两大行资金操作较显保守，一大行暂不拆出资金，另一大行则以0.41-0.42%与票券商承作两周跨旬拆款，不过也有其他银行以0.39-0.40%的较低利率供给票券商两周拆款资金，使年后短率续持在既有区间整理。 根据央行最新统计，2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币，较去年最高发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。而周三开年发行额已降至2兆4,514亿，显示新春开市首日通货回笼约229亿。 本地时间 14:57 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.270 29.245 台湾加权股价指数<.TWII 10,662.38 10,714.44 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.280% 0.176-0.250% --一周拆款利率区间 0.179-0.400% 0.176-0.390% --两周拆款利率区间 0.190-0.410% 0.176-0.410% **短票利率平稳** 短票部分，大型票券商交易员指出，由于此前多避开资金落点农历年后及月底，周三、周四发票量能并不多，而明日正逢周五发票量能例行性增温，且月底将近仍须留意资金紧缩情形，不排除周五发票量增可能带动利率略靠向区间高位。 他们并称，春节长假一过，通货料将陆续回笼，而银行间近日仍倾向回补积数，待银行间积数调整差不多，闲置资金才会涌现。 〞银行通货回笼的影响还要等等看，才会明显。〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商约30天季底前落点的短票主要成交在0.40-0.41%，天期较短才成交在0.38%；跨季落点的短票则在0.41%-0.42%，亦有大型银行落在0.44%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%，区间在0.38-0.41%，成交31.45亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.411%，区间在0.38-0.46%，成交42.45亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.408%，区间在0.40-0.42%，成交金额9.34亿台币；前日成交加权平均利率在0.420%，区间在0.40-0.44%，成交金额20.99亿台币。 台湾央行周四定存单到期2,627亿台币，发行金额待稍晚公布；周五则有231亿台币定存单到期。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备1,019亿台币，累计超额准备3,444亿台币、加计前期1%的超额准备6,013亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，年后投信端资金较显宽松，而台债开年来交投清淡，券商间资金缺口篇小，RP成交以到期续作为主，利率也大致持平不变。 他们认为，目前银行间通货回笼效应尚不明显，仍须留意月底前美元债券变数较多，尤其关注下周一台湾银行将发行两档共计6.2亿美元债，交割金额较多值得留意。 〞今天很安静，春节期间市场波动仍大，刚休完假要等待一下方向。〞一位大型证券商交易员说。 另位大型票券交易员也称，年后银行端、投信端资金较显宽松，料月底RP利率将大致持在原有区间整理，目前跨月RP资金供给顺畅， 跨月天期公债及公司债RP利率皆较月内高出2个基点。 今日证券商与金融机构成交月内公债RP利率在0.30-0.31%，跨月成交则在0.31-0.32%；而公司债RP月内成交利率则在0.40-0.41%，至于跨月成交在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作极短天期利率在0.24%；公债RP月内利率主要在0.27-0.30%，跨月在0.28-0.32%；公司债月内利率主要成交在0.28-0.33%，跨月在0.30-0.35%。(完) (审校 张喜良)