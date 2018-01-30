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January 30, 2018 / 3:41 AM / in 2 days

台湾货币市场：短率持稳既有区间，大行暂停拆款无碍宽松格局

3 分钟阅读

    * 两大银行一暂停拆款，另一恢复年前拆款
    * 央行刻意减少冲销，市场短期资金相对宽裕
    * 票券商缺口小短票量少，RP未因月底近偏紧

     记者 董永年
    路透台北1月30日 - 台湾银行间短率周二持稳既有区间。资金调度人士表示，此前央行减少冲销，市场短期资金相当宽松，纵然一大型银行暂时停止供应拆款，但也因需求不多，对市况影响甚微。
    
    他们并指出，虽然有大型银行因国库借款、企业贷款等原因停止拆款，但先前为调整积数而暂停拆款供应的另一家大型银行，则自昨日起开始供应农历年前拆款，并预计明日起供应跨年拆款。
    
    〞市况宽松，虽然不供应拆款，但不致影响利率。〞一位大型银行资调人士称。
    
    另一大型银行交易员则表示，由于票券商今日缺口普遍不大，资金调度需求有限，反而有银行主动来电表达拆入一、两天的短钱。   
    
    他们指出，由于上周央行刻意减少冲销力道，不少短期资金因而留在银行间，预料月底将会是相对宽松的格局，短率应该会稳在既有水准。
    
    根据央行最新统计，至周一通货发行数已提高至2兆1,898亿台币，银行间从15日起开始向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约1,269亿台币。     
       
 本地时间11:30                     今日报价                  上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均             0.184%                    0.184%
 利率                                                 
                                                      
   --隔夜拆款利率区间            0.183-0.210%              0.180-0.290%
   --一周拆款利率区间            0.185-0.400%              0.183-0.390%
   --两周拆款利率区间            0.270-0.400%              0.205-0.400%
   
    **票券商缺口小**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，由于月底资金缺口小，且市场相对宽松，银行买票意愿颇高，有的落点甚至可排到季底前，且利率仍未见走高。
    
    不过他们提到，下周进入新提存期，民众要开始提领新钞，届时银行买票态度应该会趋向保守，但预料央行将适度提供流动性，不致令短率走高。
    
    〞票很少，我要到月初才有。〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.37%，成交少；跨农历年短票则主要落在0.40-0.42%。
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%，区间在0.310-0.430%，成交64.01亿台币；前日加权平均利率在0.413%，区间在0.390-0.430%，成交115.54亿台币。

    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.416%，区间在0.390-0.430%，成交金额37.45亿台币；前日成交加权平均利率在0.406%，区间在0.310-0.430%，成交金额96.01亿台币。    
    
    台湾央行周二定存单到期2,176亿台币，发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共2兆256.6亿台币，余日分别为：周三4,364亿、周四8,332.3亿及周五3,233.3亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备931亿台币，累计超额准备1兆2,217亿台币、加计前期1%的超额准备1兆3,677亿台币。 
       
          
    **月底偏向宽松**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商资调人士表示，虽然接近月底，本周又有不少国际债券交割，但市况尚称平稳，投信并没有明显走钱。
    
    证券商交易员称，公债RP大多已经跨月，利率也未见加点，由于银行体系资金相当充裕，预料月底RP利率将可持稳在既有水准。
    
    〞连投信都不紧，资金松松的。〞一位大型证券商交易员说。
    
    今日有273天期国库券350亿台币交割。本周主要债券交割因子尚有：周三西班牙对外银行发行两档美元债共计1.5亿、周四友利银行发行3亿美元债、Aroundtown SA.发行1.5亿美元债、周五加拿大国家银行NA.TO发行1.4亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。（国际板债券交割请参考资金一览表）      
 
    今日证券商与金融机构成交债券利率也大致持平上日，公债RP跨月利率在0.31-0.32%。至于跨农历年成交则靠向0.33%；而公司债RP跨月则在0.41-0.42%，至于跨农历年成交在0.42-0.43%。   
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率同样平稳，极短天期利率在0.25-0.26%；公债RP月内利率主要在0.26-0.30%，农历年前0.30%，跨农历年在0.31-0.32%；公司债月内利率主要成交在0.25-0.30%，农历年前0.34%；跨农历年在0.36%。(完) 

 (审校 张喜良)
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