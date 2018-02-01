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February 1, 2018 / 3:34 AM / 2 days ago

台湾货币市场：短率持稳既有区间，月初资金回流市况更宽裕

3 分钟阅读

    * 月初资金回流，市况更趋宽松
    * 央行调整存单落点，下周不致偏紧
    * RP公司债多能跨年，寿险承作意愿增

     记者 董永年
    路透台北2月1日 - 台湾银行间短率周四稳在既有区间。资金调度人士表示，月底过后
资金回流，令本已偏松的市况更加宽裕，但需求端相对安静，利率平稳不变。
    
    他们指出，今日央行到期存单高达8,332.3亿台币，市况相当宽松。票券商的缺口也不
大，大型业者几乎都没有拆款。由于央行今日将28天期存单申购改为4、5天期，落点将在下
周一、二，因此年关前的资金料不致偏紧。
    
    〞跨年资金需求一只手可以数得出来，没需求代表连周转金也不缺。〞一位大型银行资
调人士称。
    
    另一大型银行资调人士则表示，月底过后，外商银行恢复资金供应，今天一直打电话问
有没有拆入的需求。
    
    一大型票券商交易员指出，由于先前已经大量承作跨年拆款，导致年内的缺口不够，因
此只能将到期的拆款不续做。   
    
    台湾央行周四表示，开放银行申购4、5、14、91和182天期定存单，金额不限。今日央
行定存单到期8,332.3亿台币。
 
    
    根据央行最新统计，至周三通货发行数已提高至2兆2,214亿台币，银行间从15日起开始
向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约1,513亿台币。     
       
 本地时间11:22                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       29.145                      29.150        
                                                                 
 台湾加权股价指数               11,180.94                   11,103.79       
                                                                 
 隔夜银行间拆款加权平均             0.186%                    0.186%
 利率                                                 
                                                      
   --隔夜拆款利率区间            0.186-0.186%              0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间            0.220-0.360%              0.185-0.390%
   --两周拆款利率区间            0.200-0.320%              0.300-0.390%
   
    
    **短票需求不低**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，月初买票需求不低，包括民间客户的资金都偏多，
因此将到期拆款不续做转为发票，利率则持稳不变。
    
    他们指出，周五提存期结束前，市况都会相当宽松。下周进入农历年关前，面对企业发
放年终奖金、民众提领新钞等需求，在央行以稳定为前提的调度下，预料可以顺利度过。
    
    〞下周钱应该也会多，大家可以过好年。〞一位大型票券商交易员说。     
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.37%，成交少；跨农历年短票则主要落在
0.40-0.42%。
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.400%，区间在0.300-0.510%
，成交49.13亿台币；前日加权平均利率在0.409%，区间在0.300-0.420%，成交49.29亿台币
。

    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.412%，区间在0.310-0.430%，成交金额36
.35亿台币；前日成交加权平均利率在0.400%，区间在0.310-0.430%，成交金额72.68亿台币
。    
    
    台湾央行周四定存单到期8,332.3亿台币，发行金额待稍晚公布。周五央行定存单到期
金额为3,233.3亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备827亿台币，累计超额准备1兆3,72
0亿台币、加计前期1%的超额准备1兆5,180亿台币。 
       
          
    **公司债多能跨年**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商资调人士表示，时序迈入2月，开始为跨农历年资金
调度冲刺，除公债外，多数公司债多已能跨年。
    
    证券商交易员称，除银行外，寿险业也愿意承作跨农历年RP，似乎并不担心年前密集的
国际债交割，但若要跨年，利率会要求多加1个基点。
    
    〞大部分(公司债)都跨了，但有投信坚持落在年前。〞一位大型证券商交易员说。
    
    今日有友利银行发行3亿美元债、Aroundtown SA.发行1.5亿美元债。本周主要债券交割
因子尚有：周五加拿大国家银行NA.TO发行1.4亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。（国
际板债券交割请参考资金一览表）      
 
    今日证券商与金融机构成交债券利率也大致持平上日，公债RP农历年前利率在0.31-0.3
2%。至于跨农历年成交则靠向0.33%；而公司债RP农历年前利率则在0.41-0.42%，至于跨农
历年成交在0.42-0.43%。   
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率同样平稳，极短天期利率在0.25-0.26%；公债RP
农历年前0.30%，跨农历年在0.31-0.32%；公司债农历年前利率0.34%；跨农历年在0.36%。(
完) 

 (审校 乔艳红)
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