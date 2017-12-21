台湾货币市场：短率持稳，大型银行开放跨月资金拆解纾解需求

* 资金维稳，跨年短率依旧不变 * 大型银行稳定供给纾解各方需求 * 短票利率也持稳 * RP利率持稳区间 记者 高洁如 路透台北12月21日 - 台湾银行间跨年短率周四大致持稳不变。资金调度人士指出，年 底日近银行间拆款需求虽然升高，惟大型商银开放跨月资金拆借，纾解各方需求。 汇银人士指出，大型银行在资金偏少下，近期缓步调高拆款利率，各方也能接受。近期 外资略有汇入，部分外商银有多余资金，不过外商多只拆借月内拆款。 至于下周是今年最后一周交易，预料保守心态仍主导市场，下周只会紧不会松，利率可 能持稳目前偏高水位。 〞我可能再保守一点，分行客户很难捉摸，他们年底要用钱会汇走，〞一家偏大型公股 银行交易员表示。 另外一家小银行交易员说，资金虽有缺，但不向外商银借入，因年底限制多，怕届时找 不到补足资金的对象。〞外商不跨月谁敢继续玩？！除非你敢赌，〞她说。 也有交易员表示，外商银就算隔夜、短天期拆款拆不出去，周五也可循央行例行开出的 七天期定存单市场管道，资金也不致过滥。 本地时间11:56 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.960 29.990 台湾加权股价指数<.TWII 10,503.42 10,504.52 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.175% 0.178-0.280% --一周拆款利率区间 0.185-0.380% 0.179-0.380% --两周拆款利率区间 0.300-0.440% 0.210-0.440% --三周拆款利率区间 0.350-0.440% 0.330-0.430% **短票利率也持稳** 短票方面，票券商交易员称，本周的调度需求比下周大得多，因已提早避开年底的资金 缺口，票券商本周资金需求攀抵高峰。不过银行大多保守因应下周的跨年资金情势，因此票 券商仍积极由各管道寻求资金。 一家大型票券商交易主管表示，比起去年的紧张情势，目前偏宽松的情况，利率仅微攀 高1基点左右，已属相对平静。 〞明天过了，就海阔天空啦!〞另外一位票券商交易员说。 今日30天自保短票的成交利率在0.40-0.425%，大致持平上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.414%，区间在0.38-0.44%， 成交97.21亿台币；前日加权平均利率0.406%，区间在0.30-0.425%，成交60.09亿。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备356亿台币，累计超额准备7,095亿 台币、加计前期1%的超额准备9,045亿台币。 **RP利率仍持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，资金缺口普遍不高，投信和银行资金有多 有缺，虽有被解钱，但若要补缺口倒也不难。尽管月底已近，但资金情势维稳下利率仍能持 平。 〞资金算多，因为几年前都是12月初就变紧了。〞一位大型证券商交易员说。 他们也表示，下周就是2017年的最后一周交易，因跨年的钱仍然偏少，因此预估下周资 金紧俏的情况将会更明显。 〞今天投信有进有出，整体还是偏多，〞一位大票券商交易员说。 今日证券商与金融机构成交债券利率大致没变，年内公债RP利率主要在0.30-0.31%；公 司债RP利率在0.40-0.42%；跨年公债RP利率主要在0.31-0.33%，公司债在0.42-0.43%。 大型票券商与金融机构承作RP利率同样变化不大，极短天期利率在0.23-0.28%；公债RP 月内利率在0.27-0.30%，跨年在0.28-0.32%；公司债方面，月内利率在0.28-0.30%，跨年主 要在0.32-0.33%。(完) (审校 乔艳红)