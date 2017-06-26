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2017年6月26日 / 凌晨4点10分 / 1 个月内

台湾货币市场：短率持稳，更多银行加入跨月拆款使资金紧张情势纾解

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 更多银行加入跨月拆款，资金趋平稳
    * 短票利率稳于区间
    * 半年报作帐虽心态保守，但债券RP利率持平

     记者 高洁如
    路透台北6月26日 - 台湾银行间拆款短率周一持平。资金调度人员称，更多银行加入跨月拆款行列，使资
金情势转趋平稳，季底的资金料可稳中偏松。
    
    资调人士说，资金情况本周应不会有太大的变化，由于上周的利率已稍有走高，本周预料可以持稳目前水
位。且各方已提前跨月拆借，纾解了半年报前偏向紧张保守的资金情势，料本周资金调度可平稳顺利。
     
    〞这周利率应该不会变，除非最后一天很宽松，利率反倒有可能下去，〞一位小型商银交易人士表示。
    
    他们认为，本提存期至今已有近6,000亿台币的全体银行超额准备，市场资金料可平稳宽裕度过。大型银
行本周也加入跨月拆款行列，更有效纾解票券商和小型银行的需求。
    
 本地时间12:00                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.304                     30.400         
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII         10,487.49                  10,377.70       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.184%                 0.184-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.410%              0.186-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.420%              0.210-0.430%
   
    **短票利率持稳**
    
    短票方面，票券商交易员表示，本周是半年报的最后一周交易，估计利率要跌不易，但票券商人士认为，
以目前银行的累积部位已经很高的情况来看，银行资金偏多，本周五是本月最末交易日，当天短率有走低可能
。周一至周四利率则预料持稳于目前水位。     
    
    〞老大开30天短票0.40%。老大开出来就是市场利率，〞一位大型票券商交易员说。   
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.40-0.42%，上日在0.41-0.42%。               
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.417%，区间在0.40-0.43%，成交量为89.31亿
台币；前日加权平均利率在0.416%，区间在0.40-0.43%，成交量为83.52亿台币。
    
    今天到期央行定存单金额为8亿；发行金额稍晚公布。本周余日的央行定存单到期情况为：周二8亿台币，
周三3,552亿；周四2,910亿；周五1,967.2亿。

    拆款中心资料显示，修正后周五银行超额准备为637亿台币，至周日累计超额准备5,905亿台币、加
计前期1%的超额准备8,218亿台币。 
    
    
    **半年报作帐心态偏向保守**
    
    债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，时序愈近6月底的半年报作帐，金融机构的偏保守心态使市场
资金偏紧，不过利率大致能够持稳不变。
    
    〞今天有点紧，还好啦我大多是换手做，〞一位大型证券商交易员说。本周五是6月底半年报结帐日，预
料不少银行等金融机构无法承做跨月拆出，料令市场可调度资金偏少。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率大致持稳；月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，跨月则在0.32-0
.34%；月内公司债RP利率主交投落在0.40-0.42%，跨月在0.42-0.45%。
     
    本周紧缩因素方面有：周三永丰银行37.4亿台币金融债交割；周四土地银行45亿台币金融债交割、阳信银
行4.5亿台币金融债交割、土地银行42亿台币金融债还本；周五Nomura Funding 2.0亿美元债交割、远鼎投资3
0亿台币公司债交割、Natixis 0.58亿美元债还本。        
    
    大型票券商方面，与金融机构承作月内公债RP利率大致也不变，主要成交在0.29-0.31%；跨月在0.33-0.3
4%。另外，月内公司债RP成交0.29-0.34%，跨月在0.33-0.36%。(完) 

 (审校 杨淑祯)

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