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台湾货币市场：短率持续徘徊低档，资金需求疲软成交多以到期续作为主
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2017年11月14日 / 凌晨5点35分 / 2 天前

台湾货币市场：短率持续徘徊低档，资金需求疲软成交多以到期续作为主

3 分钟阅读

    * 短率持续徘徊低档
    * 资金情势宽松依旧
    * 短票/RP利率大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北11月14日 - 台湾银行间短率周二续持稳低档。资金调度人士表示，目前市场资金情势宽松，而资金需求较显疲软，拆入交投多以到期续作为主。  
    
    他们指出，随着时序靠向年底，市场资金仍稳中带松，跟去年同期资金趋紧情况大不相同；欠缺资金紧缩因子下，银行资金满溢却苦无去化管道，短率暂难跳脱低档盘旋格局。
   
    〞今年央行有7天、14天存单可以冲销，操作又省力气，跟去年不一样。〞一大型银行资调人员说。
    
    他们认为，目前资金需求主要来自票券商，银行与票券商承作一至两周拆款利率落在0.35-0.36%，与月内短票利率相仿，使得票券商较为青睐以拆款调度月内资金，至于银行间一周至两周拆款利率则落在0.25-0.30%。
    
 本地时间13:11                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.176                     30.190    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,688.67                 10,683.92    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.173%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.200%               0.172-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.360%               0.175-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.360%               0.195-0.360%
 
    **票券供不应求*
    
    短票方面，票券商交易员称，近期银行间资金水位偏高，带动买票需求增温，惟票量多供不应求，使短票利率易跌难升，月内短票利率已趋跌靠向低位，并持续以0.39%的利率引导银行尽量承作60天期跨新历年短票。
    
    〞最近票一直都不够卖。〞一大型票券商交易员说。 
    
    他们并称，今日标售的台电五个月短票45亿台币，得标利率落在0.508-0.512%，符合市场预期的低档水平，显示市场资金偏多，急待寻求有效资金去化管道。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%；月内短票利率则较上日趋跌，主要落在0.34-0.36%，交投渐靠向区间低位。 
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%，区间在0.37-0.38%，成交43.29亿台币；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.39%，成交167.33亿台币。
    
    今天到期央行定存单金额为905亿台币，发行金额稍晚公布。
    
    本周到期定存单金额共1兆(万亿)2,247亿台币，余日分别为：周三3,557亿、周四2,870亿和周五3,599亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备90亿台币，累计超额准备1,222亿台币、加计前期1%的超额准备2,587亿台币。   
        
    
    **债券RP大致持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员表示，由于券商间资金缺口不大，又欠缺大额债券交割因子，使近期RP交投较显安静，利率也大致持平不变。
    
    他们并称，尽管目前银行及投信资金偏多，但考量年底将近等潜在紧缩变数，多倾向与客户间维持良好关系，多以到期续作顺利完成调度为优先，短线料RP利率可望续处既有区间。
    
    〞年底要到了，也不好意思跟客户降利率，且利率已到相对低档，实在说出不口。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一位大型票券商交易员亦称，公司已采行短票调度引导资金提早跨年的动作，至于RP则配合剩下资金缺口的调度，所以RP资金缺口有限，料利率续持平整理。 
    
    本周主要债券交割因子仅有周四的鸿海发行90亿台币无担保普通公司债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准，10天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%；公司债RP利率则在0.40-0.41%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致同于上日，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上公债RP利率区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交在0.29-0.30%，跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (审校 张喜良)

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