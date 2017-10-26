台湾货币市场：短率稳于低位，地方政府还款动拨频频银行调整存单

* 短率仍持稳于近期低位 * 短票市况平稳 * 部分投信被提前解约，但债券附买回市况仍平稳 记者 高洁如 路透台北10月26日 - 台湾银行间短率周四稳于近期低位。资金调度人士指出，银行能 动态调整向央行申购的7、14天期定存单，市场资金稍显宽裕，多余资金不少。 他们表示，目前地方政府还款、动拨案件仍不少，市场资金流动偏向活络，基本上好拆 好借，没有月底稍嫌紧俏的情况。 一位公股银行资金调度人员表示，目前到11月中旬有很多地方政府的借款和动拨，另加 上一些存款的补入和出走，由于金额流动较大，虽产生资金缺口，但先以短借因应。 〞11月初为止，有动拨，有到期还款，又有些标案标后还没通知...，我先借短的，免 得还要大调。〞他说。 另外一位票券商交易员认为，近期市场很宽松，〞浮滥是不至于啦〞。不过可以肯定资 金的供给略大于需求，市况还大致维稳，没有大起大落。 本地时间11:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.223 30.266 台湾加权股价指数<.TWII 10,746.04 10,750.57 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.175% 0.172-0.260% --一周拆款利率区间 0.175-0.390% 0.172-0.380% --两周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.280-0.380% **短票市况也平稳** 短票方面，票券商指出，市场资金平稳且宽裕，银行资金偏多，虽买票意愿高，但票量 供给仍小。目前市况偏向清淡，估计明天票量会是本周最高的一天，成交转趋活络。 〞看明天吧，量会大一点，〞一位大型票券商交易员说。 他们表示，目前不少银行提供跨月拆款，月底市况料可平稳充裕。 今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.38-0.385%，大致与上日相似。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.382%，区间在0.37-0.45%， 成交69.5亿台币；前日加权平均利率在0.381%，区间在0.37-0.39%，成交61.32亿台币。 台湾央行周四定存单到期6,669亿台币，发行金额待稍晚公布。周五央行的定存单到期2 ,522.1亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备799亿台币，累计超额准备7,857亿 台币、加计前期1%的超额准备9,119亿台币。 **部分投信被提前解约** 债券附买回(RP)市场方面，一大型证券交易员指出，近期有不少档美元债交割，市场多 缺不一，部分投信被赎回，主要是月底之际寿险抽回资金。不过来自于银行的资金仍然不少 ，资金尚且好找。 〞投信有多有缺，我被赎回或提解还不少，〞前述交易员说。 他们也表示，一般而言，若与银行承做债券附买回则利率稍高于市场1-2基点，但也还 在区间上缘之中。下周的月底最末两日资金料稍少，但预料也不致于太过紧俏，因预估银行 能入场供给多余资金。 至于票券商方面，由于近期与拆款、短票集合调度，债券附买回部分的缺口则小，市况 较证券商显得更充裕。 〞感觉蛮安静的，都是到期续做，没有大进大出，〞一位大票券商交易员说。 周四交割有：Arab Petroleum Investments发行五年期美元债1.05亿及新加坡大华银行 发行30年期美元债0.5亿；周五则有台企银发行1.2亿美元国际债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳上日，月内公债RP利率主要在0.30-0.3 1%，跨月0.32%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持平，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上 公债RP利率区间0.26-0.30%；一周以上公司债RP利率区间在0.28-0.32%。（完） (审校 乔艳红)