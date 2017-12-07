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#亚洲
2017年12月7日 / 凌晨4点06分 / 1 天前

台湾货币市场：短率稳势不改，外资虽尚未扩大汇出惟不敢掉以轻心

3 分钟阅读

    * 股市持续回调，但外资卖超后仍未大举汇出
    * 外商银行供应正常，短率仍持稳既有水准
    * 跨年短票利率视各票券商策略而定

     记者 董永年
    路透台北12月7日 - 台湾银行间短率周四稳势不改。资金调度人士表示，今日整体情势
稳定，虽然股市仍持续回调，外资也卖超，但因汇出需求有限，对短率尚未造成影响。
    
    他们指出，今日拆款多以到期续作为主，由于跨年资金尚未供应，票券商宁愿卖月内短
票以替代利率相近的一周拆款，因此需求平平。    
    
    〞外资没怎么走，都还在排队等下午冲销。〞一位大型银行资调人士说。
    
    另一大型票券商交易员也指出，有些从外商银行拆款来买票的银行，需求不但没断，还
问能不能多买一点，这显示外资的资金并未大举汇出。
    
    不过市场仍高度关注外资的一举一动，资调人士认为，毕竟在美国税改案持续推进，以
及利率正常化的环境下，资金自新兴市场抽离回流美国的方向料难改变。
    
    台币兑美元周四早盘平盘附近游走。交易员指出，尽管韩元小升，
不过台币并未跟进，外商银进场但两方向皆有；今日盘初交投转热，后续是否出现方向值得
留意。

    台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超110.98亿台币，连
九个交易日卖超共计610.74亿台币；上交易日修正后为卖超5.68亿台币。    
    
 本地时间11:54                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.011                     30.010        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII         10,348.79                  10,393.92       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.175%              0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.370%              0.175-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.305-0.370%              0.280-0.370%
        
    **短票市况持稳**
    
    短票方面，今日交易市况与上日相似，跨年短票利率视各家票券商的操作策略而定，有
的以0.38-0.39%成交，有的则在0.39-0.40%。
    
    一大型票券商交易员指出，目前跨年短票还不会做在0.40%，一方面是缺口不大，另一
方面则是因为外资尚未大举汇出，银行买票的资金成本并未走高。 
    
    〞利率还是死猪价，但会怎样变动不太敢讲，外资若有动作，就会不一样。〞他说。
    
    另一大型票券商交易员则称，以0.40%吸引可以跨年但仍在观望的买盘，使得近日短票
库存大幅降低。由于接下来两周的发票量会变大，趁着月初宽裕多吸引跨年资金，也有助于
降低调度压力。    
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.387%，区间在0.30-0.41%，
成交117.83亿台币；前日加权平均利率在0.390%，区间在0.36-0.40%，成交111.11亿台币。
    
    台湾央行周四定存单到期共8,241.8亿台币；稍晚央行将公布今日定存单发行金额。周
五央行定存单到期金额3,726亿台币。
    
    拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备66亿台币，累计超额准备259亿台
币、加计前期1%的超额准备2,209亿台币。
    
            
    **RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日市况仍宽松，但客户仍多不愿意承
做跨年RP，利率持稳于上日。    
    
    一证券商交易员指出，明日因有10年期公债交割，预料资金会偏紧一些，但银行与寿险
端仍偏宽裕，也不会带动利率走扬。
    
    〞下周前(利率)应该都会在这区间。〞他说。   
    
    今日有高盛集团发行1.4亿美元债。本周交割因子还有：周五Nomura International Fu
nding将发行1.7亿美元债，以及财政部二次增额发行10年期106甲9期公债，金额250亿台币
。     
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳，10天期内公债RP利率主要在0.30-0.3
1%；公司债RP利率在0.40-0.42%，跨月则在0.42%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP
利率区间在0.31%；跨月公司债RP利率主要成交在0.32-0.33%。(完)

 (审校 张喜良)

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