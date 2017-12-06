台湾货币市场：短率继续持稳，月内短钱供应充沛但需求不强

* 月内资金充沛但需求不强，利率维持不变 * 票券商希望多做跨年短票，部分利率高至0.40% 记者 董永年 路透台北12月6日 - 台湾银行间短率周三继续持稳。资金调度人士表示，月初资金情势依旧偏向宽松，纵然有大行未供应拆款，月内短钱仍相对充沛。 他们指出，今日拆款多以到期续作为主，新做额度不多，有的票券商为了去化短票库存，趁拆款到期将部分额度挪往卖票；也因需求普普通通，拆款承做利率基本与上日无异。 〞感觉大家普遍偏多，但需求不多。〞一位拆出方大型银行资调人士说。 另一大型银行资调人士则指出，今日拆款以续作为主，但银行、票券商也有一些新资金需求。 今日台股盘中大跌，指数跌破半年线支撑，市场也在观望外资是否有扩大卖超，且进一步汇出的需求。 不过大型银行资调人士表示，这两天下午等候央行冲销资金的队伍中，仍有外商银行在排队，似乎显示外资客户的资金并未大举汇出。至于后续如何，还是要观察汇市动态。 台币兑美元周三早盘小贬。交易员指出，台币盘初跟随韩元略为走贬，不过幅度不大，特定外商银抛汇颇凶，限缩台币贬势，预估近期波动区间可能偏小。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超5.17亿台币，连八个交易日卖超共计499.24亿台币；上交易日修正后为卖超14.16亿台币。 本地时间11:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.000 29.993 台湾加权股价指数<.TWII 10,432.19 10,566.85 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.200% 0.172-0.260% --一周拆款利率区间 0.177-0.370% 0.172-0.370% --两周拆款利率区间 0.280-0.370% 0.190-0.370% **跨年短票部分以0.40%成交** 短票方面，票券商交易员表示，希望提存期初趁较为宽松时多争取跨年资金，银行当然也晓得票券商的需求，有的利率因而成交在0.40%。 他们指出，跨年短票利率会不会高到0.40%，主要看各家资金缺口大小而定。因此有的承做利率报在0.38-0.39%，有的则在0.39-0.40%。 〞有跨年就先做，0.40%无所谓。〞一大型票券商交易员说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.390%，区间在0.36-0.40%，成交111.11亿台币；前日加权平均利率在0.384%，区间在0.35-0.39%，成交111.34亿台币。 台湾央行周三定存单到期共4,387.5亿台币；稍晚央行将公布今日定存单发行金额。周四央行定存单到期金额8,241.8亿台币，周五为3,726亿。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备4亿台币，累计超额准备208亿台币、加计前期1%的超额准备2,158亿台币。 **RP跨年资金取得较不易** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日市况宽松依旧，投信、银行与寿险都多钱，不过供应仍以月内为主，想找跨年资金难度存在。 〞我尽量压低月内公司债利率，与跨年差2个基点，希望客户可以跨过去。〞一大型证券商交易员说。 另一大型票券商交易员则称，感觉客户对于跨年心态偏向谨慎，因此也不好把利率压低，维持既有水准即可。 今日有HSBC法国分行将发行0.9亿美元债。本周交割因子还有：周五Nomura International Funding将发行1.7亿美元债，以及财政部二次增额发行10年期106甲9期公债，金额250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳，10天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%；公司债RP利率在0.40-0.42%，跨月则在0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP利率区间在0.31%；跨月公司债RP利率主要成交在0.32-0.33%。(完) (审校 张喜良)