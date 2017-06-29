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台湾货币市场：短率续稳，半年报结算日前银行提前调度完毕市况平静
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2017年6月29日 / 凌晨4点25分 / 1 个月内

台湾货币市场：短率续稳，半年报结算日前银行提前调度完毕市况平静

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 各银行提前调度完毕，今日市况平稳安静
    * 短票利率大致稳于区间低位
    * 债券附买回资金虽少但利率持平

     记者 高洁如
    路透台北6月29日 - 台湾银行间拆款短率周四大致持平。资金调度人员称，时序愈近半
年报最后结算日，各方多已提前调度完毕，今日市况显得超级安静，估计明日情况也类似今
日。
    
    他们表示，市场资金需求不高，票券商为怕半年报结算的紧缩效果，早前已将缺口降低
。至于大型银行的需求也渐少，小型银行则续有零星的拆入。
    
    〞这二天安静很多，大家都调完了，只剩下午等数字了。〞一位小型商银交易员说。
    
    多位交易员表示，今日市况超级安静，可能先前早已安排妥当，因此借入或拆出的需求
都降到很低。而若从银行的准备数字来看，目前银行的准备数字亦已充足。
    
 本地时间12:03                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.361                    30.438    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,446.43                  10,390.55    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.187-0.187%              0.184-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.250-0.420%              0.185-0.420%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.420%              0.200-0.420%
   
     **短票利率维稳**
 
    短票方面，一位票券商交易员指出，虽时近周末，但是票券商的短口不大，因此调度上
很顺畅。只不过对银行而言，手中虽有多钱，但毕竟半年报结算就在眼前，下周一又是期底
最末一个交易日，因此心态仍偏向保守。利率大致持平不变。
    
    〞只剩一天调整，大家还是没有很放心，宁愿7月3日留钱给票券公司砍。〞前述交易员
说。 
  
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.40-0.42%，区间大致不变。  
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.412%，区间在0.40-0.42%，
成交量为77.74亿台币；前日加权平均利率在0.413%，区间在0.40-0.42%，成交量为58.32亿
台币。
    
    台湾央行周四发行2,910亿台币定存单，发行金额待午后公布。周五央行定存单到期1,9
67.2亿。

   拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备为439亿台币，累计超额准备7,028
亿台币、加计前期1%的超额准备9,340亿台币。     
    
    
    **债券附买回资金较少但利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，一位大型证券商表示，今日资金情势没有前二天宽松，但是
找钱还算简单，因此利率大致持平不变。
    
    〞不算紧俏，只是有点分布不均，〞一位大型证券商交易员说。
         
    今日证券商与金融机构成交债券利率大致持稳；公债RP利率主要成交0.30-0.33%；公司
债RP利率主要落在0.40-0.43%。
     
    周四有土地银行45亿台币金融债交割、阳信银行4.5亿台币金融债交割、南山人寿发行7
0亿台币无到期日次顺位公司债交割；宽松因素有土地银行42亿台币金融债还本。
    
    周五则有Nomura Funding 2.0亿美元债交割、远鼎投资30亿台币公司债交割、Natixis 
0.58亿美元债还本。        
 
    一位票券商交易员则表示，不少投信资金短少而提前赎回资金，不过银行仍有多余游资
，很容易找到资金。利率还能维稳。
    
    大票券商方面与金融机构承作公债RP利率大致持稳，主要在0.30-0.34%。公司债RP成交
在0.33-0.37%。(完)  

 (审校 杨淑祯)

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