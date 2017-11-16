台湾货币市场：短率贴紧低档，有银行钱多提前与票券商承作跨月拆款

* 短率持续贴紧低档 * 银行钱多提前与票券商承作跨月拆款 * 明日将有大行加入跨月拆款资金供给 * 短票及RP利率大致持稳既有低位区间 记者 詹静宜 路透台北11月16日 - 台湾银行间短率周四持续贴紧低位。资金调度人士表示，目前市场资金情势仍旧偏 松，已有民营银行为消化过剩资金提前供给票券商跨月拆款资金，明日承作两周拆款即可跨月，将有大行加入 跨月拆款资金供给行列，料短率将稳在既有低档。 他们指出，因银行间普遍多钱但缺乏去化管道，有银行以0.37%利率与票券商承作25天期跨月拆款，关注 明日大行跨月拆款利率将引导市场利率，初估大行与票券商跨月拆款利率开在0.37-0.39%。 〞这个月先休养生息一下，迎接12月的挑战。〞一位民营银行资调人员说。 另位公股银行资调人士也称，尽管年底将至，但11月暂看不出资金紧缩因子，短线资金可望维持稳中带松 的态势，短率料续在低档盘整，后续留意外资进一步流向。 本地时间14:16 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.115 30.150 台湾加权股价指数<.TWII 10,625.04 10,630.65 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.200% 0.178-0.280% --一周拆款利率区间 0.185-0.360% 0.180-0.360% --两周拆款利率区间 0.290-0.360% 0.200-0.360% **短票利率靠向低位** 短票方面，票券商交易员表示，周四、周五短票量能略增，而银行间买票意愿强劲，且部分寿险资金也转 进短票，带动短票利率交投靠向区间低位。 他们并称，由于近期国际板债券发行减少，使寿险端资金较显充沛，部分转进短票市场，让资金情势更显 宽裕，料短票利率可望持于当前低位水准。 〞寿险的钱这几天来得比较多，暂时PARKING(停泊)在这边。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%，交投向区间低位靠拢；月内 短票利率则持平上日，主要落在0.35-0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%，区间在0.30-0.45%，成交142.94亿台币 ；前日加权平均利率在0.376%，区间在0.37-0.39%，成交48.85亿台币。 今天到期央行定存单金额为2,870亿台币，发行金额稍晚公布。周五定存单到期3,599亿。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备258亿台币，累计超额准备1,599亿台币、加计前期1% 的超额准备2,964亿台币。 **RP利率持稳低档** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员表示，在市场资金情势宽裕下，今日交割鸿海90 亿台币公司债，完全无碍于市场资金调度，短线RP利率料将续处既有低档。 他们并称，券商间资金缺口不大，RP成交以到期续作为主，现在不仅银行端多钱，连寿险端资金也偏多， 部分流入货币型基金，让资金外溢到投信端，带动RP利率仍持于低档整理。 〞资金调得很顺，要资金都很好找，都很快平了。〞一大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准，10天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%； 公司债RP利率则在0.40-0.41%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致同于上日，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上公债RP利率 区间在0.26-0.28%，跨月在0.27-0.31%；一周以上公司债RP利率主要成交在0.29-0.30%，跨月则在0.30-0.32% 。(完) (审校 曾祥进)