台湾货币市场：短率靠向区间高位，政府基金存款流动等令分布不均

* 短率往区间高位靠拢，银行资金分布不均 * 政府基金存款流动，月底仍有国库借款 * 短票利率靠向高位，RP寿险多缺不一 记者 董永年 路透台北1月25日 - 台湾银行间短率周四往区间高位靠拢。资金调度人士表示，受政府基金存款流动，以 及月底仍有国库借款等因素影响，今日银行间资金分布不均，拆款利率靠向区间高位。 他们指出，除银行间向台银兑换新钞致使库存现金水位逐渐增加外，由于下周末前多数企业会发放年终奖 金，诸多变数干扰下，均导致资金分布偏乱，惟整体市况不致过于紧俏。 〞分配有点乱，有政府基金流往其他银行，此外还有国库借款在询价，月底会动拨1、200亿台币。〞一位 大型银行资调人士说。 另一大型银行资金调度人士也称，是有国民健康保险的存款流入，但不太清楚这是长钱还是短钱，这对资 金调度多少产生困扰。 至于本周均暂不供给拆款的大型银行表示，下周或许会有机会开始供应资金。 根据央行最新统计，至上日通货发行数已提高至2兆1,419亿台币，银行间从15日起开始向台银兑换新钞以 来，通货发行数已累计增加约790亿台币。 本地时间12:14 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.074 29.302 台湾加权股价指数<.TWII 11,183.90 11,152.16 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.182% 0.179-0.290% --一周拆款利率区间 0.185-0.380% 0.179-0.380% --两周拆款利率区间 0.195-0.400% 0.190-0.400% **短票利率靠向高位** 短票方面，大型票券商交易员表示，因应今日发票量例行性增加，多在昨日即已预先框好资金，且或许因 政府基金存款流入影响，有银行买票需求因而增加。 他们并称，虽然昨日有银行先行预告周转金不足将减少买票额度，但今日市况未如预期的紧俏，除了买票 外，还有银行来电问需不需要拆款。 〞还算好，30分钟内就有三、四家银行说要买票。〞一位大型票券商交易员说。 不过随着昨日大行将跨月与跨年拆款利率上调，今日银行买票利率也跟进拆款变动，成交靠向区间高位。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.38-0.39%，上日在0.37-0.38%；跨农历年短票则主要落在0.41-0 .42%，上日在0.40-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.411%，区间在0.390-0.420%，成交27.76亿台 币；前日加权平均利率在0.374%，区间在0.300-0.420%，成交7.9亿。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.409%，区间在0.390-0.420%，成交金额36.97亿台币；前日 成交加权平均利率在0.394%，区间在0.310-0.420%，成交金额62.11亿。 今日央行定存单到期金额为2,635.5亿台币，央行稍晚将公布定存单发行金额。周五央行定存单到期1,856 亿。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备722亿台币，累计超额准备7,319亿台币、加计前期1% 的超额准备8,779亿台币。 **寿险多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日寿险端资金多缺不一，但银行资金供应稳定，市况尚 称平稳。 他们指出，今日没有国际债券交割，但展望下周，仍会有不少美元债券密集挂牌，因此仍要提防寿险因应 交割导致投信抽钱的状况发生。 〞银行还是比较稳，我这个月跟投信承做的比重减蛮多的。〞一位证券商交易员说。 本周主要债券交割因子尚有：周五日本三菱东京日联银行发行1.5亿美元债、法国外贸银行发行6亿美元债 。（国际板债券交割请参考资金一览表） 今日证券商与金融机构成交债券利率持稳于上日水准，公债RP月内利率主要在0.31-0.32%，跨月则在0.32 -0.33%。至于跨农历年成交则靠向0.33%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，至 于跨农历年成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持稳，极短天期利率在0.25-0.26%；公债RP月内利率主要在0. 26-0.30%，农历年前0.31%，跨农历年在0.33%；公司债月内利率主要成交在0.25-0.30%，农历年前0.33%，跨 农历年在0.35%。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)