台湾货币市场：短率高位趋于下调，资金供给增加但需求不振

* 资金状况续宽松，拆款高位比重降低 * 短票买气趋升，成交利率高位下滑 * RP利率持稳，留意明日公债交割 记者 董永年 路透台北10月17日 - 台湾银行间短率高位周二趋于下调。资金调度人士指出，银行补积数告一段落，今日资金更趋宽松，且因票券商缺口较小，利率较高的拆款选择到期不续，使得利率高位成交比重减少。 他们表示，近日外资偏向汇入，且因整体市况转趋宽松，今日拆出需求较拆入为大，询问是否有拆入需求的来电较多，午后等待央行冲销的队伍也变长。 〞今天偏宽松，有些到期的就不续做了。〞一位拆出方大型银行交易员说。 另一拆入方银行交易员则称，今天拿了两、三天的拆款，利率没离隔拆太远，感觉调度蛮容易的。 一大型票券商交易员指出，今天还掉不少拆款，七天内的成交利率集中在0.36%，较上日成本有所降低。 本地时间13:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.180 30.158 台湾加权股价指数<.TWII 10,723.15 10,774.21 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.190% 0.182-0.280% --一周拆款利率区间 0.186-0.380% 0.182-0.380% --两周拆款利率区间 0.270-0.370% 0.310-0.375% **短票利率高位下调** 短票方面，票券商表示，今日资金状况较上日更为宽裕，银行买票需求增加，使得月内与跨月短票成交利率高位向下调整。 一大型票券商交易员指出，今日将不少利率较高的拆款还掉，以卖票为主，且因资金缺口不大，很快就补平了。 〞我们今天缺口小，所以不接月内票了。〞另一位大型票券商交易员称。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.35-0.36%，上日在0.35-0.37%；跨月短票利率主要成交在0.37-0.38%，上日在0.37-0.39%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%，区间在0.29-0.40%，成交130.23亿台币；前日加权平均利率在0.380%，区间在0.35-0.40%，成交175.01亿台币。 台湾央行周二定存单到期882.5亿台币；发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单共1兆1,084亿台币，余日分别为：周三3,555亿、周四2,898亿及周五2,543.5亿。 拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备556亿台币，累计超额准备3,429亿台币、加计前期1%的超额准备4,691亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，今日银行资金偏多，找券还蛮积极的，但成交利率持稳未变。 他们并提到，由于明日有250亿台币公债要交割，预料会让市况稍稍趋向保守，但应不至于带动利率向上。 另一票券商交易员则称，今日资金缺口小，都以到期续做为主，预料近期利率应该不会变化。 本周余日主要债券交割有：周三台北富邦银行发行次顺位金融债17.5亿台币、周四法国兴业银行发行七年期债券9.3亿南非币；周四还有马来亚银行发行30年期美元债3亿。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，同上日；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率大多持平；一周内公债RP利率主要在0.26-0.33%；公司债方面，一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完) (审校 张喜良)