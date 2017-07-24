台湾货币市场：短钱充裕令月内短率盘旋低位，跨月短率则撑在既有水准

* 月内短率盘旋低位 * 跨月短率撑在区间 * 短票利率表现回稳 * RP利率仍持平不变 记者 詹静宜 路透台北7月24日 - 台湾银行间拆款短率周一持平整理。资调人员表示，目前短钱宽裕 令月内短率盘旋低位，跨月资金供给也尚属充足，惟对利率仍有所坚持，带动跨月利率续处 既有利率水准，后续留意月底紧缩因素影响。 他们指出，因应央行上周四减发上千亿台币存单以调整落点，银行多将遭央行短收的部 位预留帐上静待周一、周二增发28天期存单消化资金，后续观望央行今明两日实际冲销情形 是否一如市场预期。 〞大家虽然唉唉叫，但暂时不会降跨月拆款利率。〞一位跨月资金供给方银行交易员说 。 至于现金股利发放变数方面，本周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达 电发放129.9亿台币现金股利。初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股 利。 本地时间14:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.343 30.451 台湾加权股价指数<.TWII 10,461.28 10,436.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.188% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.260% 0.186-0.280% --一周拆款利率区间 0.181-0.360% 0.186-0.370% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.280-0.400% **短票利率回稳** 短票方面，票券商交易员表示，周一发票量偏少、资金缺口不大，带动短票利率主交投 回到0.37-0.38%的区间徘徊，并留意月底紧缩因素及本周现金股利发放变数的影响。 他们指出，目前银行端对跨月拆款及短票利率仍固守一定水准，让月底前短率暂持在现 有区间整理，静待月底紧缩变数厘清。 〝外资该走的都走了，目前也没感觉月底效应。〞一位大型票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%；上日主交投落在0. 37-0.39%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%，区间在0.36-0.46%， 成交量为78.6亿台币；前日加权平均利率在0.372%，区间在0.36-0.46%，成交量为61.19亿 。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.370%，利率区间在0.29-0.42%，成交量为54 .37亿台币；前日加权平均利率在0.381%，利率区间在0.34-0.42%，成交量为38.7亿台币。 今天央行定存单到期金额为149亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共9,590.5亿台币，本周余日落点分别为周二129亿、周三3,56 3亿、周四2,871亿和周五2,878.5亿。 拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备902亿台币，累计至周日超额准 备达8,334亿台币、加计前期1%的超额准备9,726亿台币。 **RP利率持平不变** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，上周台积电现金股利发放后，投信端资金 仍分配不均，并未明显感受到现金股利回笼的宽松情况，不过银行端及寿险端资金则是持平 偏松，令RP利率仍持于原有区间整理，并观望月底紧缩因素。 他们并称，本周国际板债券交割因子较多且都集中在周三，仍须留意交割变数的影响， 而目前尚未感受寿险端调度国际板债券资金带来的紧缩情形，月底预估持平度过的可能性较 高。 〞银行端资金上周四、周五就暖和起来。〞一位大型券商交易员说。 本周台币还本情况：周一国库券250亿台币还本、第一金控金融债50亿台币还本、周三 台化公司债30亿台币还本、周四台塑化公司债30亿台币还本，周五万海公司债29亿台币还本 ；交割方面，周三中国输出入银行交割40亿台币、周四200亿台币央债交割及周五国库券250 亿台币交割。 此外，周三(26日)有三档国际板债券交割，包括马来亚银行发行30年零息债2 .03亿美元、瑞银伦敦分行预计发行30年零息债1.00亿美元，以及ADCB Finance(C ayman)预定发行30年期零息债3.2亿美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，公债RP利率主要成交在0.30-0.3 1%，跨月天期成交在0.32%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，跨月天期主交投0.42-0.43 %。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率同于上日，短天期在0.22-0.23%；公 债附买回利率在0.27-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面，公债RP利率 在0.28-0.30%，公司债RP利率则在0.30-0.31%。(完) (审校 曾祥进)