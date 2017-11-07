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台湾货币市场：资金充沛拆款利率稳中略松动，买票需求旺利率不变
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2017年11月7日 / 凌晨3点43分 / 1 天前

台湾货币市场：资金充沛拆款利率稳中略松动，买票需求旺利率不变

3 分钟阅读

    * 资金更趋充沛，银行间短率稳中略松动
    * 钱多买票需求殷切，利率则维持不变
    * 债券RP市场资金续呈宽松，利率持平

     记者 罗两莎
    路透台北11月7日 - 台湾银行间短率周二稳中略松动。资金调度人士称，今天市场资金
更趋充沛，本地和外商银行一大早就到处打电话推销资金，利率大都维持于上日水准，但已
有大型商银态度略松动，进一步拉低拆款利率。
    
    他们表示，提存期初市场普遍多钱，不少外商银行更是钱满为患，拆款需求仍不强劲，
到期未全数续做，但仍有零星新增需求。
    
    〞钱非常、非常、非常多，多一个夸张的地步，就连从来没有往来的外商也打来问我有
没有缺，要不要钱。〞一大型银行资调人员说，〞外商七天期利率很低，就跟隔拆一样。〞
    
    一大型银行资调人员亦称，市场资金依旧偏多，拆款到期未全数续做，但利率不变，对
票券商一周仍做在0.36%，对银行则在0.25-0.30%。
    
    票券商方面，资调人员表示，资金多、缺口小，大型银行利率大致维持于上日水准，但
已有部分大型商银行进一步拉低利率，一周拉低至0.34-0.35%。
    
    〞一早就有大银行打来，利率低到让人跌破眼镜，一周只开在0.34%和0.35%。〞一大型
票券商资调人员说，〞没办法，只好去退利率比较高的。〞

     
 本地时间11:22                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.167                     30.204    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,824.41                  10,786.19    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                    0.172%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.173%                  0.170-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.360%               0.175-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.330%               0.200-0.360%
   
        
    **短票利率不变**
    
    短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金更趋浮滥，买票需求殷切，一大早就有不
少银行上门要买票，利率则维持于上日水准，但月内利率应机会略微下调。
    
    他们表示，从上周五央行标售364天期加权平均得标利率进一步走低，加上近来各外商
银行普遍钱满为患，及台币续呈升值来看，显示外资没有明显的汇出动作，预估月内和年内
资金应相当充沛。
    
    〞今天应该会多钱，大家都来要票，一大早电话就接不完。〞一大型票券商交易员说，
〞看起来不要说月内，年内应该也不缺(钱)。〞
    
    台湾央行上周五标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.43 4%。该结
果低于市场预估的0.435-0.445%，较前次标售均标0.443%走跌0.9基点；并呈〞连11跌〞，
创近一年新低。
        
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.37-0.38%，上日亦同；月内亦同于
上日水准，在0.35-0.37%。
       
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%，区间在0.35-0.39%，
成交153.69亿台币；前日加权平均利率在0.374%，区间在0.35-0.38%，成交109.43亿台币。
    
    今天到期央行定存单金额为4,213亿，发行金额稍晚公布。
    
    本周到期定存单金额共2兆649亿台币，余日分别为：周三4,377.50亿、周四8,013.80亿
和周五4,037.70亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备负108亿台币，累计超额准备1,010
亿台币、加计前期1%的超额准备2,375亿台币。   
        
    
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均指出，今天市场资金续呈宽松状态
，惟考量接下来还有年底等因素，利率均持平于上日水准。
    
    〞今天只有投信小量丢钱，利率一样，很平静，利率也没什么变化。〞一大型证券商交
易员说，〞银行都是多钱，随时跟他们拿有。〞
    
    一大型票券商交易员亦称，今天资金有进有出，但大致上平稳，利率亦无大变化，〞利
率都跟昨天一样，很无聊。〞
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平，公债RP利率主要在0.30-0.31%；公
司债RP利率在0.40-0.41%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率与上日水准相同，极短天期利率在0.22-0.23%；
一周以上公债RP利率区间在0.26-0.28%；跨月在0.29-0.30%；在一周以上公司债RP利率方面
，利率区间在0.29-0.32%；跨月在0.32-0.34%。(完)

 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

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