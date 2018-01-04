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台湾货币市场：资金充沛拆款及短票利率微降，惟中旬前国库借款千亿
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January 4, 2018 / 4:54 AM / a day ago

台湾货币市场：资金充沛拆款及短票利率微降，惟中旬前国库借款千亿

3 分钟阅读

    * 短率微幅下滑，需求依旧疲弱
    * 国库借款涌现，估抽千亿资金
    * 短票买气不错，跨月利率略降
    * RP市场资金多，利率大致持稳

     记者 罗两莎
    路透台北1月4日 - 台湾银行间短率周四微幅下调。资金调度人士说，月初市场资金充
沛，拆款需求依旧疲弱，部分银行微幅下调拆款利率，期能刺激需求；但市场谨防中旬前国
库巨额借款，届时将从市场抽走千亿资金。
    
    他们指出，为支应农历春节所需资金，近日国库借款大举涌现，初估下周前国库借款金
额即高达900至1,000亿台币，操作上还是保守为宜。
    
    〞需求还好，到单都有续，利率有下来一点。〞一大型银行资调人员说，〞对票券商一
周做在0.37%(原0.39%)，银行做在0.30%。〞
    
    另一大型银行资调人员则称，今天拆款需求依旧相当疲弱，几乎没有新增拆款，为反应
市场资金情势，利率亦稍微做调整；对票券商一周维持在0.37%，银行则自0.30%下调为0.28
-0.30%间。
    
    在票券商方面，三位大型票券商资调人员均称，目前市场资金属偏多，利率略下滑，7
天期主要拆在0.35-0.0.36%，部分在0.37%。
    
    〞今天都是到期续(拆)而已，利率下来满快的。〞一大型票券商资调人员说。   
    
 本地时间12:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.595                     29.600    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,809.01                  10,801.57    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.176%               0.176-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.370%               0.176-0.370
   --两周拆款利率区间           0.240-0.370%               0.310-0.370%
 
              
    **短票跨月利率微降**
    
    短票方面，票券商交易员称，今天银行体系普遍多钱，一大早就有银行上门要买票，利
率大致持稳，月内在0.37-0.38%，跨月利率则微降。
    
    他们表示，由于市场资金充裕，缺口虽不小，但钱都还算好拿，月内利率大致持稳，跨
月利率则松动。
    
    〞买气还不错，跨月利率有下来一些。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日30天自保短票成交月内利率主要在0.37-0.38%，少量在0.40%；上日则在0.37-0.38
%；跨月利率主要在0.375-0.40%，上日在0.40-0.41%。
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%，区间在0.31-0.41%，
成交88.92亿台币；前日加权平均利率0.386%，区间在0.36-0.40%，成交90.63亿台币。 
    
    今日央行定存单到期金额为8,037.8亿，央行稍晚将公布定存单发行金额。周五到期定
存单共3,838.1亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备负261亿台币，累计超额准备1兆2,
197亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,147亿台币。  
          
            
    **RP利率大致持稳**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商和票券商交易员均指出，因月初资金偏宽松，银行体
系普遍多钱，寿险资金则没有想像中充沛，利率大致持稳。
    
    〞投信和银行都偏多钱，只看我们有没有需求而己。〞一大型票券商交易员说。
             
    今日证券商与金融机构成交债券利率无大变化，公债RP月内利率主要在0.30-0.31%；公
司债则在0.40-0.41%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持稳，极短天期利率在0.23-0.26%；公债RP
月内利率主要在0.28-0.30%，跨月在0.29-0.31%；公司债月内利率主要在0.28-0.32%，跨月
利率则在0.31-0.34%。(完)   

 (记者 罗两莎；审校 林高丽)

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