台湾货币市场：资金分配略不均短率持稳，短票买气旺利率往高位靠拢

* 资金分配略不均，短率大致持稳 * 部分银行有新增短天期拆借需求 * 短票买气旺盛，利率往高位靠拢 * RP市场国际债交割，寿险业走钱 记者 罗两莎 路透台北9月22日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资调人员指出，今天整体市场资金仍属宽松，惟分配 略不均，外商和本土中小型银行均有新增的短天拆借需求，利率变化不大。 他们表示，随着各大型银行大多已提供跨季资金，市场流动性应不成问题，今天拆款到期大多有续做，因 资金分配较不均，因而有零星新增需求出现。 〞市场还是有钱，但没有想像中那么多，有人有缺，到期都有续做。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员指出，今天对票券商跨季拆款做在0.38%，银行则在0.31%至0.34%，且不论是两周 或是三周，利率水准均在同一水准，〞我觉得10月初利率应该不会高到哪儿去；所以，不管14天或21天期，利 率都开一样。〞 而在票券商方面，资金人员表示，今天整体资金仍相当充沛，且比想像中还要多，钱不难拿，月内利率在 0.26-0.33%，跨季则在0.37-0.38%，少数在0.39%。 〞各大银行都可以跨月了，缺口还好，不是很大，但没有礼拜五(缺口较大)的感觉。〞一大型票券商资调 人员说，〞今天21天大致拆在0.38%到0.39%。〞 本地时间13:05 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.210 30.208 台湾加权股价指数<.TWII 10,453.65 10,578.44 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.181% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.182-0.340% 0.182-0.350% --两周拆款利率区间 0.240-0.390% 0.190-0.390% --三周拆款利率区间 0.330-0.390% 0.320-0.390% **短票市场买气旺** 短票方面，大型票券资调人员称，一般来说，周五因发票量大，票券商资金缺口亦较大，惟先前为因应本 周一无实体制上路，资金落点大多分散到10月或11月初，致今天缺口较小。 他们表示，由于银行体系资金仍相当充裕，短票买气旺，利率则有往较高的0.38%靠拢迹象。 〞今天跨月几乎都在0.38%，略往高位靠拢。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.38%，少数在0.37%，上日则在0.37-0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%，区间在0.36-0.40 %，成交54.31亿台币 ；前日加权平均利率在0.379%，区间在0.34-0.395%，成交77.68亿台币。 今天台湾央行定存单到期3,266.2亿，发行金额下午央行公布。 拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备570亿台币，累计超额准备3,381亿台币、加计前期1% 的超额准备4,993亿台币。 **RP市场寿险业走钱** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，今天市场资金开始出现变动，主要是货币型基金有较大笔的 赎回，但整体而言，资金尚属充沛，利率亦持平于上日水准。 票券商交易员则称，今天资金略有偏少的迹象，但资金不难拿，利率亦则无变动；但下周即进入季底，且 有国际版债券交割，寿险业和投信均预告，下周会走钱，届时资金可能会略偏紧。 〞今天平平啊，缺口不大，但有寿险公司预告下周有国际债交割款，投信也说要走钱。〞一大型票券商交 易员说，〞下礼拜接近月底了，可能会缺钱，大家也会稍微装穷一下。〞 今天交割的债券为：台北富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率持平于上日水准，月内主要利率区间落在0.30-0.31% ，跨月在0.31-0.32%；公司债RP利率方面，月内主要落在0.40-0.41%，跨月则落在0.41-0.42%。 票券商与金融机构承作RP利率方面亦无变化，均与上日水准相同，短天期RP利率在0.22-0.23%，月内公债 RP利率在0.26-0.27%，跨月在0.28-0.31%；公司债方面，月内RP利率主要区间在0.29-0.30%，跨月在0.31-0.3 2%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)