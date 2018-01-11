台湾货币市场：资金宽松令短率持稳，关注明日两年期定存单标售结果

* 资金宽松令短率仍持稳 * 关注两年定存单标售结果 * 短票/RP利率大致持平 记者 詹静宜 路透台北1月11日 - 台湾银行间短率周四仍持稳。资金调度人士表示，目前资金偏松， 短率仍持稳区间，静待明日国库短借逾600亿台币及五年新债250亿台币交割等变数厘清，并 关注两年期定存单标售结果。 他们并称，今日已有民营银行开放与票券商承作三周跨月及跨农历拆款，利率分别落在 0.39%及0.41%，其中跨月拆款利率已较上月走跌，而票券商承作意愿并不强，暂倾向先以短 票调度跨月资金，月内资金调度才以拆款为主。 〞资金好松，钱不知道从哪里来的。〞一位大型银行资调人员说。 台湾央行周五将标售400亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，本次定存单加权平 均得标利率预计将落在0.56-0.57%，较上次的加权平均得标利率0.554%略走高。 本地时间14:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.604 29.601 台湾加权股价指数<.TWII 10,810.06 10,831.09 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.185-0.370% 0.181-0.370% --两周拆款利率区间 0.250-0.370% 0.190-0.370% **短票利率持平** 短票方面，一位大型票券商交易员表示，目前除了银行端买票意愿积极外，多提前一天 预框短票以免向隅，并有寿险业抢作跨农历年短票RP，利率落在0.39-0.41%，其中天期拉长 至三月初成交利率仅在0.41%附近。 他并称，目前短票成交青睐以跨月及跨农历年天期为优先，月内则以拆款资金因应，感 觉银行及寿险资金急待去化，让短票利率有望持在既有区间整理。 〞目前看起来很顺，一早就有银行打来框明天的票。〞一票券商交易员说。 另位大型票券商交易员也称，目前自保短票成交以跨月天期为主，至于月内资金调度则 尽量以拆款支应，与银行承作一周利率落在0.35-0.37%，近期暂不急于承作跨月拆款。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.38%，跨农历年短票则落在0.39-0.42%， 其中0.38%、0.43%是少数成交，皆大致同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%，区间在0.35-0.41%， 成交116.96亿台币；前日加权平均利率在0.373%，区间在0.34-0.40%，成交69.29亿。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.385%，区间在0.31-0.43%，成交金额23.6 2亿台币；前日成交加权平均利率在0.401%，区间在0.37-0.43%，成交金额32.04亿。 今日央行定存单到期金额为2,902亿台币，央行稍晚将公布定存单发行金额。周五存单 到期3,038.5亿。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备226亿台币，累计超额准备596亿台 币、加计前期1%的超额准备2,056亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日投信、银行及保险资金皆偏松，使 RP利率维持在原有区间不变，至于明日交割五年新债107-1期250亿台币，料不影响市场资金 调度。虽有资金缺口 资金应该蛮好找的 他们也称，现在RP市场资金多、券源少，带动RP利率续处低档盘整，而此次五年新债的 证券商得标比重高逾45%，尚待观察今日券商在该券最后交易日成交状况而定。 〞现在纵使有资金缺口，资金应该蛮好找的。〞一证券商交易员说。 台湾五年公债107/1期得标利率在0.688%。得标比重方面，银行业得标比 重44.4%、证券业45.2%、票券业10.4%。 今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0 .31%，跨月则在0.31-0.32%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42% 。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也大致持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公 债RP月内利率主要在0.27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要在0.26-0.30%， 跨月利率则在0.26-0.33%。(完) (审校 杨淑祯)