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台湾货币市场：资金宽松令短率持稳，关注明日两年期定存单标售结果
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January 11, 2018 / 7:11 AM / a day ago

台湾货币市场：资金宽松令短率持稳，关注明日两年期定存单标售结果

3 分钟阅读

    * 资金宽松令短率仍持稳
    * 关注两年定存单标售结果
    * 短票/RP利率大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北1月11日 - 台湾银行间短率周四仍持稳。资金调度人士表示，目前资金偏松，
短率仍持稳区间，静待明日国库短借逾600亿台币及五年新债250亿台币交割等变数厘清，并
关注两年期定存单标售结果。
    
    他们并称，今日已有民营银行开放与票券商承作三周跨月及跨农历拆款，利率分别落在
0.39%及0.41%，其中跨月拆款利率已较上月走跌，而票券商承作意愿并不强，暂倾向先以短
票调度跨月资金，月内资金调度才以拆款为主。
    
    〞资金好松，钱不知道从哪里来的。〞一位大型银行资调人员说。 
    
    台湾央行周五将标售400亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，本次定存单加权平
均得标利率预计将落在0.56-0.57%，较上次的加权平均得标利率0.554%略走高。
 本地时间14:33                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.604                     29.601    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,810.06                  10,831.09    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.180%                  0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.370%               0.181-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.370%               0.190-0.370%
         
    **短票利率持平**
    
    短票方面，一位大型票券商交易员表示，目前除了银行端买票意愿积极外，多提前一天
预框短票以免向隅，并有寿险业抢作跨农历年短票RP，利率落在0.39-0.41%，其中天期拉长
至三月初成交利率仅在0.41%附近。
    
    他并称，目前短票成交青睐以跨月及跨农历年天期为优先，月内则以拆款资金因应，感
觉银行及寿险资金急待去化，让短票利率有望持在既有区间整理。
    
    〞目前看起来很顺，一早就有银行打来框明天的票。〞一票券商交易员说。
    
    另位大型票券商交易员也称，目前自保短票成交以跨月天期为主，至于月内资金调度则
尽量以拆款支应，与银行承作一周利率落在0.35-0.37%，近期暂不急于承作跨月拆款。
     
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.38%，跨农历年短票则落在0.39-0.42%，
其中0.38%、0.43%是少数成交，皆大致同于上日。
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%，区间在0.35-0.41%，
成交116.96亿台币；前日加权平均利率在0.373%，区间在0.34-0.40%，成交69.29亿。
    
    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.385%，区间在0.31-0.43%，成交金额23.6
2亿台币；前日成交加权平均利率在0.401%，区间在0.37-0.43%，成交金额32.04亿。
    
    今日央行定存单到期金额为2,902亿台币，央行稍晚将公布定存单发行金额。周五存单
到期3,038.5亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备226亿台币，累计超额准备596亿台
币、加计前期1%的超额准备2,056亿台币。  
          
            
    **RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日投信、银行及保险资金皆偏松，使
RP利率维持在原有区间不变，至于明日交割五年新债107-1期250亿台币，料不影响市场资金
调度。虽有资金缺口 资金应该蛮好找的
    
    他们也称，现在RP市场资金多、券源少，带动RP利率续处低档盘整，而此次五年新债的
证券商得标比重高逾45%，尚待观察今日券商在该券最后交易日成交状况而定。
    
    〞现在纵使有资金缺口，资金应该蛮好找的。〞一证券商交易员说。 
    
    台湾五年公债107/1期得标利率在0.688%。得标比重方面，银行业得标比
重44.4%、证券业45.2%、票券业10.4%。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0
.31%，跨月则在0.31-0.32%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%
。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也大致持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公
债RP月内利率主要在0.27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要在0.26-0.30%，
跨月利率则在0.26-0.33%。(完)   

 (审校 杨淑祯)

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