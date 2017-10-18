台湾货币市场：资金稳中偏松，外商银偏多短率持稳区间低位

* 资金稳中偏松，短率持稳区间低位 * 短票市况趋松，利率稳于上日 * 虽有公债交割，但RP利率持平 记者 高洁如 路透台北10月18日 - 台湾银行间短率高位周三稳中偏松。资金调度人士指出，外商银资金趋向宽裕，市况偏松，短率稳于区间低位不变。 他们表示，大型公营银行进场开出0.37-0.38%的跨月拆款，令票券商都松了一口气，且在资金调度分配上，空间更大。 〞虽然有国库借款，但也是到期续做，或是以公债发行来补，完全没差。〞一位大型公营银行交易员说。 他们指出，银行的积数调整告一段落后，资金趋松，尤其外商银行回头之后，能供给市场资金更充裕，市况稳中趋松。 本地时间11:54 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.189 30.205 台湾加权股价指数<.TWII 10,689.12 10,723.15 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.185% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.190% 0.184-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.370% 0.184-0.380% --两周拆款利率区间 0.300-0.390% 0.270-0.370% **短票利率持稳** 短票方面，票券商表示，由于各银行买票意愿升高，纷纷入场买票，因此票券商稍降一些向银行拆款水位。不过整体而言，票券商仍希望续降拆款部位，增加卖票金额。 〞票卖的多了，债券RP的部位也小一点。〞一位大票券商交易员说。 他们并称，资金平稳充裕，市况持续趋松，目前更多银行开出跨月拆款，令票券商松了一口气。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.35%，上日在0.35-0.36%；跨月短票利率主要成交在0.37-0.38%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%，区间在0.37-0.40%，成交87.35亿台币；前日加权平均利率在0.377%，区间在0.29-0.40%，成交130.23亿台币 今日央行定存单到期共3,555亿台币，发行金额央行下午公布。周四央行定存单到期2,898亿台币，周五为2,543.5亿。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备597亿台币，累计超额准备3,996亿台币、加计前期1%的超额准备5,258亿台币。 **公债交割但RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，资金稳定供给并不紧俏，今日虽有250亿台币的公债交割，因此出现缺口，但倒也蛮好找钱，不论从银行和投信都收得到新钱，因此这因素影响不大，资金算稳定。 今日有五年期公债250亿台币交割，还有台北富邦银行发行次顺位金融债17.5亿台币。 另外一位大型票券商交易员则表示，因市场资金很多，因此扩大短/长天期债券附买回利率差距方，整体而言利率微幅下调。 本周余日主要债券交割有：周四法国兴业银行发行七年期债券9.3亿南非币；周四还有马来亚银行发行30年期美元债3亿。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，同上日；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。目前跨月仍少下周会开始承做。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率稳中有松，极短天期利率在0.21-0.22%；一周内公债RP利率区间高位微降至0.26-0.29%；公司债方面，一周内RP利率主要区间在0.29-0.32%。(完) (审校 张喜良)