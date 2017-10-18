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2017年10月18日 / 凌晨4点09分 / 7 天前

台湾货币市场：资金稳中偏松，外商银偏多短率持稳区间低位

2 分钟阅读

    * 资金稳中偏松，短率持稳区间低位
    * 短票市况趋松，利率稳于上日
    * 虽有公债交割，但RP利率持平

     记者 高洁如
    路透台北10月18日 - 台湾银行间短率高位周三稳中偏松。资金调度人士指出，外商银资金趋向宽裕，市况偏松，短率稳于区间低位不变。
    
    他们表示，大型公营银行进场开出0.37-0.38%的跨月拆款，令票券商都松了一口气，且在资金调度分配上，空间更大。
    
    〞虽然有国库借款，但也是到期续做，或是以公债发行来补，完全没差。〞一位大型公营银行交易员说。
    
    他们指出，银行的积数调整告一段落后，资金趋松，尤其外商银行回头之后，能供给市场资金更充裕，市况稳中趋松。    
    
 本地时间11:54                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.189                      30.205    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,689.12                 10,723.15    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.190%              0.184-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.370%              0.184-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.390%              0.270-0.370%
   
    **短票利率持稳**
    
    短票方面，票券商表示，由于各银行买票意愿升高，纷纷入场买票，因此票券商稍降一些向银行拆款水位。不过整体而言，票券商仍希望续降拆款部位，增加卖票金额。
    
    〞票卖的多了，债券RP的部位也小一点。〞一位大票券商交易员说。
    
    他们并称，资金平稳充裕，市况持续趋松，目前更多银行开出跨月拆款，令票券商松了一口气。
    
    今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.35%，上日在0.35-0.36%；跨月短票利率主要成交在0.37-0.38%，同上日。  
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%，区间在0.37-0.40%，成交87.35亿台币；前日加权平均利率在0.377%，区间在0.29-0.40%，成交130.23亿台币
    
    今日央行定存单到期共3,555亿台币，发行金额央行下午公布。周四央行定存单到期2,898亿台币，周五为2,543.5亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备597亿台币，累计超额准备3,996亿台币、加计前期1%的超额准备5,258亿台币。  
     
       
    **公债交割但RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，资金稳定供给并不紧俏，今日虽有250亿台币的公债交割，因此出现缺口，但倒也蛮好找钱，不论从银行和投信都收得到新钱，因此这因素影响不大，资金算稳定。 
    
    今日有五年期公债250亿台币交割，还有台北富邦银行发行次顺位金融债17.5亿台币。
     
    另外一位大型票券商交易员则表示，因市场资金很多，因此扩大短/长天期债券附买回利率差距方，整体而言利率微幅下调。
        
    本周余日主要债券交割有：周四法国兴业银行发行七年期债券9.3亿南非币；周四还有马来亚银行发行30年期美元债3亿。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，同上日；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月利率在0.42%。目前跨月仍少下周会开始承做。
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率稳中有松，极短天期利率在0.21-0.22%；一周内公债RP利率区间高位微降至0.26-0.29%；公司债方面，一周内RP利率主要区间在0.29-0.32%。(完)

 (审校 张喜良)

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