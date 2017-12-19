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台湾货币市场：跨年短率持在高档，年内资金充沛惟跨年流动性略显不足
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#亚洲
December 19, 2017 / 6:53 AM / 2 days ago

台湾货币市场：跨年短率持在高档，年内资金充沛惟跨年流动性略显不足

3 分钟阅读

    * 跨年短率持在高档
    * 跨年资金流动性略显不足
    * 短票利率靠向高位
    * RP利率则持稳区间

     记者 詹静宜
    路透台北12月19日 - 台湾银行间跨年短率周二仍持在高档。资金调度人士指出，目前
年内资金充沛，但跨年资金流动性略显不足，导致年内短率躺在低位，跨年短率则徘徊既有
高位。
    
    他们表示，随着时序逼近年底，银行间对于跨年资金操作态度谨慎，一大行今明天持续
暂时关门不提供拆款资金，目前提供跨年拆款资金的银行仍偏少，对票券商跨年拆款利率落
在0.42%，对银行则在0.33-0.36%。
    
    〞等资金情势稳定，有的银行应该会陆续开出跨年的钱。〞一位大型银行资调人员说。
    
    另位公营银行资调人员亦称，近日央行已减缓冲销银行间隔夜拆款过剩资金的力道，让
市场资金较显宽松，惟银行间为因应年底财报资本适足率(BIS)计算，对跨年资金调度较显
保守，致跨年资金供给较不充裕，静待部分银行加入跨年资金供给行列。  
    
 本地时间14:33                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        29.996                   30.006    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,467.34                 10,506.52    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.280%               0.175-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.380%               0.175-0.385%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.420%               0.200-0.380%
   --三周拆款利率区间           0.350-0.440%               0.330-0.420%
      
    **短票利率靠向高位**
    
    短票方面，票券商交易员称，周二票量多缺不一，而年底前银行买气出现逐渐减少迹象
，近期短票利率交投逐步靠向区间高位。 
    
    〞慢慢的趋紧，年底效应逐渐浮现。〞一位大型票券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称，此前避开资金落点年底，本周资金缺口不大，跨年资金调度
以拆款为主，就已足够支应。
    
    今日30天短票的成交利率在0.40-0.425%，大致同于上日。
       
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%，区间在0.30-0.425%
，成交77.38亿台币；前日加权平均利率0.398%，区间在0.30-0.425%，成交125.88亿台币。
    
    今日央行定存单到期金额为837.5亿台币，央行稍晚将公布定存单发行金额。

    拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备702亿台币，累计超额准备6,395亿
台币、加计前期1%的超额准备8,345亿台币。    
    
            
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，目前跨年资金调度顺畅，客户间多可承作
跨年天期RP，成交利率则较年内提高1-2个基点。
    
    他们并称，今日寿险端资金略显分配不均，可能有其他资金用途，但不影响市场资金调
度，RP利率维持在原有区间不变，下周为年底最后一周交易，资金紧缩效应料较为明显。
    
    〞虽然RP市场偏松，但年底仍不敢松懈。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周余日主要交割的因子包括：周三法国东方汇理银行将发行7.82亿人民币宝岛债。 
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，年内公债RP利率主要在0.30-0.3
1%；公司债RP利率在0.40-0.42%；跨年方面，公债RP利率主要在0.31-0.33%，公司债在0.42
-0.43%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率与上日水准变化不大，极短天期利率在0.23-0.2
8%；公债RP月内利率在0.27-0.30%，跨年在0.28-0.32%；公司债方面，月内利率在0.28-0.3
0%，跨年主要在0.32-0.33%、少数成交在0.35%。(完) 

 (审校 乔艳红)

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