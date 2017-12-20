台湾货币市场：跨年短率略见升压，一大行连三日闭门一大行略提高跨年利率

* 跨年短率略见趋升压力 * 一大行微升跨年拆款利率 * 短票利率区间偏升 * RP利率则持稳区间 记者 詹静宜 路透台北12月20日 - 台湾银行间跨年短率周三略见升压。资金调度人士指出，为因应 年底财报资本适足率(BIS)计算，银行间对跨年资金操作较显保守，一大行连续第三日暂不 开门承作跨年拆款，另一大行也微幅调高跨年拆款利率1个基点，目前跨年资金流动性依旧 略显不足。 他们表示，一大行今对票券商跨年拆款利率提高1个基点至0.43%，对银行也同步等幅调 高至0.34-0.37%，且成交以到期续作为主，料将带动其他银行跟进，而周四央行存单到期较 多，若央行减缓冲销料可缓和跨年资金趋紧情势。 〞年底越来越接近，资金变得比较少。〞一位大型银行资调人员说。 另位民营银行资调人员亦称，目前年内短钱十分宽裕，但跨年资金供给难寻，资金调度 只好暂时以短支长，静待跨年资金供给增加，再调度较长天期的资金。 本地时间14:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.971 29.990 台湾加权股价指数<.TWII 10,504.52 10,467.34 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.270% 0.176-0.280% --一周拆款利率区间 0.179-0.380% 0.176-0.380% --两周拆款利率区间 0.210-0.440% 0.300-0.420% --三周拆款利率区间 0.330-0.430% 0.350-0.440% **短票利率区间偏升** 短票方面，票券商交易员称，周三票量大致持平，有较多银行可承作跨年短票，短票利 率续持在既有区间整理，而一大行今调高跨年拆款利率可能带动短票利率区间偏升。 〞现在比较紧一点，但利率照开，显示钱还是有，不是没钱，还过得去。〞一位大型票 券商交易员说。 另位票券交易员也称，周四、五发票量例行性偏多，短票利率走势待看银行买气如何， 不过目前跨年短票利率已明显比去年同期低，感觉资金不会像去年那样紧俏。 今日30天短票的成交利率在0.40-0.425%，大致同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.406%，区间在0.30-0.425% ，成交60.09亿台币；前日加权平均利率0.407%，区间在0.30-0.425%，成交77.38亿台币。 今日央行定存单到期金额为834亿台币，央行稍晚将公布定存单发行金额。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备374亿台币，累计超额准备6,756亿 台币、加计前期1%的超额准备8,706亿台币。 **RP利率大致持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，券商间资金缺口不大，成交多以到期续作 为主，令RP利率暂持稳区间不变，后续观察年底资金情势变化。 他们并称，尽管目前感觉不出年底资金紧俏情势，但下周为年底最后一周交易日，市场 操作较显谨慎，资金尽量避开落点年底，密切关注年底资金动态。 〞今天还平平的，没有紧的感觉。〞一大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，年内公债RP利率主要在0.30-0.3 1%；公司债RP利率在0.40-0.42%；跨年方面，公债RP利率主要在0.31-0.33%，公司债在0.42 -0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率与上日水准变化不大，极短天期利率在0.23-0.2 8%；公债RP月内利率在0.27-0.30%，跨年在0.28-0.32%；公司债方面，月内利率在0.28-0.3 0%，跨年主要在0.32-0.33%、少数成交在0.35%。(完) (审校 乔艳红)