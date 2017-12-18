台湾货币市场：跨年短率续持在高位，一大行关门暂不提供拆款资金

* 跨年短率续持在高位 * 一大行暂不提供拆款资金 * 短票利率大致持平 * RP利率则持稳区间 记者 詹静宜 路透台北12月18日 - 台湾银行间跨年短率周一续持在高位。资金调度人士指出，一大 行周一至周二暂不提供拆款资金，造成市场资金多缺不一，所幸另一大行照常开放承作跨年 拆款，对票券商利率在0.42%，银行则落在0.33-0.36%。 他们表示，随着年底脚步逼近，跨年资金需求渐增，而目前提供跨年拆款资金的银行仍 是少数，甚至有一大行今明暂关门不承作跨年拆款，周三视状况再行评估，为市场增添年底 前资金调度变数。 〞今天资金状况有点乱，有少量紧急调度需求。〞一大型银行资调人员说。 另位民营银行资调人员亦称，一大行突然不开门供给拆款资金，让今日资金情势较显趋 紧，利率大致持于上日高位水准，后续密切关注年底前资金情势变化。 本地时间15:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.002 29.992 台湾加权股价指数<.TWII 10,506.52 10,491.44 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.260% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.175-0.385% 0.182-0.380% --两周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.230-0.380% --三周拆款利率区间 0.330-0.420% 0.360-0.420% **短票利率持稳** 短票方面，票券商交易员称，时序贴近年底，资金流动性减弱，银行间买票资金减少， 跨年短票与拆款利率料联袂持在相对高档，资金调度以跨年天期为主。 他们表示，今年底资金情势跟去年同期大不相同，因去年底美国总统川普当选导致全球 市场波动较大，今年市场则是风平浪静，对资金情势变化较少，料年底短票利率变化会明显 较去年缓和。 〞拆款有的吃，就希望吃得舒服一点，年底再大量卖票。〞一位大型票券商交易员说。 今日30天短票的成交利率在0.40-0.42%，大致同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在398%，区间在0.30-0.425%， 成交125.88亿台币；前日加权平均利率0.391%，区间在0.30-0.42%，成交77.03亿台币。 今日央行定存单到期金额为1,682亿台币，央行稍晚将公布定存单发行金额。 拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备734亿台币，累计至周日超额准 备5,744亿台币、加计前期1%的超额准备7,694亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，今日RP市场资金情势仍算平稳，有资金缺 口很容易补足，RP利率续稳在既有区间不变。 他们指出，对于年底资金紧缩变数，市场多数仍会谨慎因应，依照往年最紧张的时间落 在年底最后一周，早已尽量避开资金落点年底，以免增加资金调度窝变数。 〞今天还蛮平，还没有年底的感觉。〞一大型证券商交易员说。 本周主要交割的因子包括：周一央行发行400亿台币两年期定存单、周三法国东方汇理 银行将发行7.82亿人民币宝岛债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，10天期内公债RP利率主要在0.30 -0.31%；公司债RP利率在0.40-0.42%；跨年方面，公债RP利率主要在0.31-0.32%，公司债在 0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率与上日水准相同，极短天期利率在0.25-0.30%； 公债RP月内利率在0.29-30%，跨年0.30-0.32%；公司债方面，月内利率在0.32-0.33%，跨年 在0.32-0.35%。(完) (审校 乔艳红)