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2017年11月30日 / 凌晨3点53分 / 1 天前

台湾货币市场：跨月短率持稳，大行重新开门可新作拆款与买票

2 分钟阅读

    * 大行重新开门可新作拆款与买票
    * 月底可平稳度过，开始为年底准备
    * 预先安排跨年拆款与短票销售

     记者 董永年
    路透台北11月30日 - 台湾银行间跨月短率周四大致持稳。资金调度人士表示，今日是月底，不过由于大
行重新开门，可以新作拆款与买票，使得资金情势相对宽裕。
    
    他们指出，该大行同时将对票券商的一周拆款利率自0.39%调整至0.38%，以符合市场行情。但因是今日早
上才决定，且票券商已在昨日预先框定资金，因此感觉需求不是太热络。
    
    〞没有月底的感觉，大行不是开门了嘛。〞一位银行资调人士说。
    
    资调人士表示，月底轻松度过，不代表年底可以，所以要早一点做好调度安排。
    
    一大型票券商资调人员称，为确保平稳度过年底，自上周起已大幅增加可供应跨年资金的大型银行拆款额
度，自原来的三成增加到七、八成。
    
    〞这是年底不是季底，预作准备压力就会减少。〞该票券商资调人士说。    

 本地时间11:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       29.992                     29.990        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII        10,618.36                   10,713.55       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.181%              0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.380%              0.180-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.380%              0.310-0.390%
   
     
    **跨年短票卖大行**
    
    短票方面，一大型票券商交易员表示，由于大行今日恢复买票，且不仅跨月，连跨年的短票都可以，因此
就尽量卖长天期的短票给该行。
    
    〞60天期的就跨年了，成交利率也只0.39%。〞该交易员说。
    
    另一大型票券商交易员也称，今日虽是月底，但感觉资金蛮充裕的，因此短票销售也顺畅。由于大行重新
开门，因此也卖了些跨年的票给他们。  
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%。  
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%，区间在0.37-0.39%，成交81.85亿台币
；前日加权平均利率在0.379%，区间在0.37-0.39%，成交54.18亿台币。
    
    台湾央行周四定存单到期共2,649亿台币；稍晚央行将公布今日定存单发行金额。周五央行定存单到期2,0
03亿。   
    
    拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备786亿台币，累计超额准备8,642亿台币、加计前期1%
的超额准备1兆7亿台币。
    
            
    **RP利率未再走升**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日虽仍有投信遭赎回，使得资金分配不均，但情况已较
昨日改善，且银行端资金宽裕，使得利率并未再向上走高。    
    
    〞赎回的差不多了，也许明天就可以要求降利率。〞一大型证券商交易员说。 
    
    另一大型票券商交易员则称，感觉资金宽松，利率仍持稳不变。       
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率稳在高位，跨月公债RP利率主要在0.32-0.33%，跨月公司债RP
利率落在0.42-0.43%，均同上日。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP利率区间在0.26-0
.31%；跨月公司债RP利率主要成交在0.27-0.32%。(完)

 (审校 乔艳红)

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