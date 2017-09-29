台湾货币市场：跨月短率稳中偏升，一大行重启跨季资金供给缓和季底效应

* 跨月短率稳中偏升 * 一大行重启跨季资金供给缓和紧缩效应 * 跨月短票/RP利率略靠向区间高位 记者 詹静宜 路透台北9月29日 - 台湾银行间跨季短率周五稳中偏升。资调人员指出，今日一大行重 启跨季资金供给缓和季底紧缩效应，另一大行也有零星供给资金给与他行跨月拆款额度已满 的银行，跨季资金流动性虽见提高，但跨季短率仍居高难下。 他们表示，一大行原本因调整积数而暂停四日未开门供给资金，今日则分别以0.35%、0 .40%的利率与银行、票券承作跨月拆款，而明日因应中秋假期补行上班，成季底最后交易日 ，预计拆借意愿将有所减弱，有资金缺口者仍不可掉以轻心。 〞昨天下午电话接到很多，就预框作一些跨月拆款。〞一大型公营行库资调人员说。 他们表示，周四央行减发266.5亿台币定存单，缓解季底资金紧缩情势， 而周四银行间超额准备虽高达970亿台币，但资金多在不能承作跨月拆款的银行，跨月资金 多仰赖大行供应，其他银行跨月拆款顶多以到期续作为主。 本地时间13:07 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.364 30.405 台湾加权股价指数<.TWII 10,330.45 10,296.45 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.188% 0.190% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.188-0.194% 0.189-0.310% --一周拆款利率区间 0.188-0.350% 0.190-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.360% 0.200-0.400% **短票利率区间偏升** 短票方面，一位大型票券资调人士表示，由于与大行间的拆款额度已满，跨季资金改以 短票调度支应，一原不开门的大行今开高在0.40%承作跨月自保短票，较该行原先的0.37%高 出3个基点，市场也都开心接受，预框好周五、周六短票落点。 另一大型票券商交易人士也提到，周五发票量例行性增温，而银行间跨季交投较显保守 ，所幸一大行重新开门供给跨季资金，惟对利率仍有所坚持，致跨月短票利率靠向区间高位 。 〞那家大行开门是今天最重要的事。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要成交在0.40%；上日主要在0.39-0. 40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.396%，区间在0.385-0.43% ，成交59.85亿台币；前日加权平均利率在0.386%，区间在0.38-0.40%，成交58.16亿台币。 今天台湾央行定存单到期3,246.1亿台币，发行金额下午央行公布。周六补行上班日并 无存单到期。 拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备970亿台币，累计超额准备8,999亿 台币、加计前期1%的超额准备10,611亿台币。 **RP利率趋升盘整** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，时逢季底投信端赎回压力仍重，寿险、银 行端资金也不若此前充裕，带动跨季公债、公司债RP利率趋升盘整，不过相当升幅有限。 他们称，月底部分银行资金趋紧，有提前提解RP的需求，加以投信端资金水位也见降低 ，季底紧缩效应浮现，明天补行上班日料RP交易量将减少，在清淡交投中仍须谨慎调度资金 。 〞明天有的企业户不上班，资金进出量不会大。〞一大型证券商交易员说。 周五债券交割因素有ADCB Finance(Cayman)发行30年期零息美元债2.2亿美元、债券还 本付息则有鸿海、远东银行分别还本付息14亿台币、20亿台币。下周主要债券交割则有周二 联电公司债交割54亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率略靠向高位，月内主要成交在0.31 %，跨月在0.31-0.32%、少数在0.33%；公司债RP利率方面，月内主要落在0.40-0.41%，跨月 则落在0.41-0.42%、部分在0.43-0.44%。 今日票券商与金融机构承作RP利率方面暂无明显变化；短天期RP利率在0.22-0.23%，月 内公债RP利率在0.24-0.27%，跨月在0.28-0.31%；公司债方面，月内RP利率主要区间在0.24 -0.30%，跨月在0.30-0.32%。(完) (审校 林高丽)