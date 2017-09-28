台湾货币市场：跨月短率趋升，一大行月底前不排除跟进不供给资金之列

* 跨月短率趋升 * 一大行月底前不排除关门不供给资金 * 跨月短票/RP利率区间偏扬 记者 詹静宜 路透台北9月28日 - 台湾银行间跨季短率周四趋升。资调人员指出，继一大行已连四日 未提供市场资金后，另一主要供给跨季资金的一大行可拆借资金水位也见下降，预告月底前 亦不排除跟进不供给资金之列，令月底前跨月短率续承升压。 他们表示，距离季底仅剩二个交易日，目前可承作跨月拆款仅是少数银行，对银行、票 券跨月拆款分别主要成交在0.31-0.35%、0.39-0.40%，交投持续向区间高位靠拢，若一大行 明日照样不供给资金，另一大行也无能为力，季底紧缩效应料更显加剧。 〞这几天被走钱，月底有可能不开门。〞上述一大型公营行库资调人员说。 面对另一大行月底前可能也无力持续供应资金，一位大型票券资调人士则无奈的说，现 在整个市场多靠大行支撑，若连沙漠中的荒泉也没水，季底要怎么度过。 他们并称，目前跨季资金流动性明显不足，周四、周五央行将分别发行14天期、七天期 存单，市场关注央行冲销力道，将影响季底资金情势。 此外，隔夜拆款利率周四连续第二日开盘报0.189%，此为央行自2016年7月起引导隔拆 利率开盘价高位；一不愿具名央行官员称，因近日是季底，货币市场利率略走高，隔拆主要 是反应市场利率水准。 本地时间11:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.418 30.303 台湾加权股价指数<.TWII 10,337.12 10,326.68 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.189% 0.190% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.189% 0.189-0.260% --一周拆款利率区间 0.190-0.400% 0.189-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.200-0.400% **短票利率区间偏升** 短票方面，大型票券资调人士表示，周四、周五发票量例行性增温，随着季底脚步逼近 ，跨季交投仍偏谨慎，短票利率续向区间高位靠拢。 〞季底甚么事都可能发生，紧个几天利率就上去。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.39-0.40%；上日主要在0.38-0 .39%、部分在0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.386%，区间在0.38-0.40%， 成交58.16亿台币；前日加权平均利率在0.382%，区间在0.37-0.40%，成交77.33亿台币。 今天台湾央行定存单到期6,961.8亿台币，发行金额下午央行公布。周五定存单到期3,2 46.1亿。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备850亿台币，累计超额准备8,024亿 台币、加计前期1%的超额准备9,636亿台币。 **RP利率稳中偏扬** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，今日投信端资金赎回偏多，明日可能仍将 延续此情况，所幸寿险端多钱，缓和市场季底紧缩效应，带动RP利率区间偏升。 他们称，今日投信端解掉大笔可转债RP，因受限为可转债投资标的，只能持续寻求投信 端资金，凸显季底资金紧缩效应持续发酵。 〞好险，没有一面倒缺钱。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要债券交割包括：周四台北富邦银行发行50亿台币一年期主顺位金融债；周 五ADCB Finance(Cayman)发行30年期零息美元债2.2亿美元。 本周余日主要债券还本付息则有：周四第一银行金融债还本付息80亿台币；周五则有鸿 海、远东银行分别还本付息14亿台币、20亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率大致持稳，月内主要成交在0.31% ，跨月在0.31-0.32%、少数在0.33%；公司债RP利率方面，月内主要落在0.40-0.41%，跨月 则落在0.41-0.42%、少数在0.43-0.44%。 今日票券商与金融机构承作RP利率方面暂无明显变化；短天期RP利率在0.22-0.23%，月 内公债RP利率在0.24-0.27%，跨月在0.28-0.31%；公司债方面，月内RP利率主要区间在0.24 -0.30%，跨月在0.31-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)