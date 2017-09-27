台湾货币市场：跨月短率靠向区间高位，季底资金紧缩效应陆续浮现

* 跨季短率靠向区间高位 * 季底紧缩效应陆续浮现 * 跨月短票/RP利率见升压 记者 詹静宜 路透台北9月27日 - 台湾银行间跨季短率周三靠向区间高位。资调人员指出，受限季底财报BIS(资本适足率)计算，仅少数银行可承作跨月资金调度，而一大行连三日不供给资金；其他可承作跨月拆款的银行以到期续作为主，面对大额跨月拆款也无法照单全收，跨季短率仍有区间偏升压力。 他们表示，距离季底仅剩四个交易日，月内资金满溢、跨月资金难觅的情况依旧，市场多以一大行开出的跨季拆款利率为依归，对票券商跨月拆款主要成交在0.39%，但有票券商因与大行库跨月额度已满，只能无奈接受民营银行开出的0.40%跨季拆款。 〞跨月拆款并非来者不拒，大额也没办法给，毕竟月底存放款仍有变数。〞一位大型公营行库资调人员说。 他们表示，9月底正逢营所税暂缴，企业在月底前缴纳营所税到银行公司帐户，造成近期银行间超额准备垫高，而主要营所税款入库日定在10月初，预估营所税暂缴不致于影响季底资金情势，待季底紧缩因素一过，月初将回复资金宽裕情势。 他们并称，因应中秋假期调整，本周六(30日)为补行上班日也为季底最后交易日，市场推估季底资金情势最紧张的时点落在周五(29日)，而央行将于周四、周五分别发行14天期、七天期存单，市场关注央行冲销力道，将影响季底资金情势。 本地时间13:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.248 30.216 台湾加权股价指数<.TWII 10,326.68 10,257.02 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.189% 0.189% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.189% 0.188-0.260% --一周拆款利率区间 0.189-0.400% 0.180-0.390% --两周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.290-0.395% **短票利率向区间高位靠拢** 短票方面，大型票券资调人士表示，今日发票量偏少，周四、周五发票量才会例行性增温，随着季底紧缩因素逐渐发酵，短票利率续向区间高位靠拢。 他们认为，今日银行间对30天自保短票买兴降低，交投转进较高收益的免保短票，致跨季自保短票利率靠向0.39-0.40%，之前不能接受的0.40%利率，月底前也都可接受了。 〞银行要嘛不开门，要嘛额度满了，只能期盼有银行临时开个小缝。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.38-0.39%、部分在0.40%；上日则主要在0.38%、少数在0.39%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.382%，区间在0.37-0.40%，成交77.33亿台币；前日加权平均利率在0.377%，区间在0.32-0.40%，成交48.71亿台币。 今天台湾央行定存单到期801亿台币，发行金额下午央行公布。周四定存单到期6,961.8亿，周五则为3,246.1亿。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备969亿台币，累计超额准备7,185亿台币、加计前期1%的超额准备8,797亿台币。 **跨季RP利率区间偏升** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，受到QNB Finance发行6.3亿美元债及投信端资金遭赎回等因素影响，今日RP市场资金情势稍转为趋紧，带动跨季RP利率区间偏升，季底紧缩变数逐渐浮现。 他们称，银行间对跨月资金操作较显保守，使得跨季RP利率略靠向区间高位，但因资金缺口不大料利率升幅有限，后续仍紧盯季底资金变化。 〞今天有点紧，资金都大进大出的。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要债券交割包括：周三QNB Finance发行30年期零息美元债6.3亿美元；周四台北富邦银行发行50亿台币一年期主顺位金融债；周五ADCB Finance(Cayman)发行30年期零息美元债2.2亿美元。 本周余日主要债券还本付息则有：周四第一银行金融债还本付息80亿台币；周五则有鸿海、远东银行分别还本付息14亿台币、20亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率大致持稳，月内主要成交在0.31%，跨月在0.31-0.32%、少数在0.33%；公司债RP利率方面，月内主要落在0.40-0.41%，跨月则落在0.41-0.42%、少数在0.43%。 今日票券商与金融机构承作RP利率方面暂无明显变化；短天期RP利率在0.22-0.23%，月内公债RP利率在0.24-0.27%，跨月在0.28-0.31%；公司债方面，月内RP利率主要区间在0.24-0.30%，跨月在0.31-0.32%。(完) (审校 张喜良)