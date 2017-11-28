FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾货币市场：跨月短率靠向区间高位，银行资金分布略有不均
频道
专题
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
美联储
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
深度分析
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
深度分析
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月28日 / 凌晨3点50分 / 2 天前

台湾货币市场：跨月短率靠向区间高位，银行资金分布略有不均

3 分钟阅读

    * 近月底且分布不均，跨月拆款靠向高位
    * 外资汇出动作不大，外商银行尚称宽裕
    * 短票、RP利率也偏向区间高位

     记者 董永年
    路透台北11月28日 - 台湾银行间跨月短率周二略移向区间高位。资金调度人士表示，临近月底银行开始回补积数，且因资金分布稍有不均，使得票券商取得跨月拆款利率偏向区间高位。
    
    他们指出，由于此前行库早一步进行跨月资金安排，近日反而转趋保守，幸好民营银行接手担任资金供应角色，令资金偏紧的担忧明显疏缓；再加上票券商避开月底落点，因此供需之间仍能维持平衡。
    
    〞大家都学乖了，月底不要落太多。〞一位票券商资调人士说。
    
    一大型银行资调人士表示，今日自外商银行拆入以补积数，虽然这两天股市回落，外资也偏汇出，但基本上外银资金供应尚属充分。外资没怎么走，本地银行资金成本就不会有问题。
    
    至于两大龙头银行仍维持一家供应、一家关门状态。资金调度人士认为，只要大行除到期续作外，还能因应新资金需求的供给，市场就相对平稳。   
    
    台币兑美元周二早盘续呈微升走势。交易员表示，外资虽反手汇出、韩元亦走贬，但因出口商持续进场抛汇，早盘台币再度升破30元大关；短线料在外资与出口商土洋对决之下续呈窄幅整理。
    
 本地时间11:33                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       29.996                     30.006        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII        10,709.47                   10,750.93    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.180%              0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.380%              0.178-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.380%              0.190-0.380%
    
    **短票利率靠向高位**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，银行资金分布不均，今日短票利率成交在区间低位比例偏少，至于月底是否有进一步走高可能，还要观察。
    
    〞我们月底有多做承销，虽然分布不均，但现在反而担心多钱。〞一位大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称，今日跨月资金供应尚可，成交在0.37%比例虽减少，但就当作与银行互惠。    
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%。  
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%，区间在0.37-0.38%，成交59.31亿台币；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.37-0.39%，成交92.57亿台币。
    
    台湾央行周二定存单到期共1,856.5亿；稍晚央行将公布今日定存单发行金额。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆864.5亿台币，余日分别为：周三217亿、周四2,649亿及周五2,003亿。   
    
    拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备722亿台币，累计超额准备7,213亿台币、加计前期1%的超额准备8,579亿台币。
    
            
    **RP利率靠向高位**

    债券附买回(RP)市场方面，一证券商交易员表示，虽然市场资金尚属宽松，但因客户要反映月底因素，因此RP利率也缓步靠向区间高位。
    
    他们称，虽然投信资金多缺不一，但银行资金相对宽裕，预料月底的紧缩效应将有限。
    
    〞客户就说要反映一下月底，上来1个基点也好。〞一大型证券商交易员说。    

    今日有Westpac banking发行5.7亿美元债，本周主要债券交割尚有：周三新加坡大华银行发行0.55亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，跨月天期利率则主要在0.31-0.32%，同上日；月内公司债RP利率落在0.40-0.41%，跨月天期利率则在0.41-0.42%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP利率区间在0.26-0.31%；跨月公司债RP利率主要成交在0.27-0.32%。(完)

 (审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below