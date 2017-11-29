FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾货币市场：跨月短率高位微幅上扬，因龙头银行态度偏向保守
频道
专题
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
比特币
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
深度分析
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
国际财经
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月29日 / 凌晨4点02分 / 2 天前

台湾货币市场：跨月短率高位微幅上扬，因龙头银行态度偏向保守

3 分钟阅读

    * 两大龙头银行转保守，带动跨月拆款利率微扬
    * 短票销售尚稳定，落点在年底前者买气尚可
    * 投信遭寿险赎回，带动跨月RP利率上扬

     记者 董永年
    路透台北11月29日 - 台湾银行间跨月短率高位周三微幅上扬。资金调度人士表示，临近月底市场气氛偏向保守，虽然市场资金不缺，但因龙头银行态度转趋保守，令跨月短率被带动走升。
    
    他们指出，两大龙头银行中，一大行原本可以短票到期续作，但今日暂停操作；另一大行虽可供应拆款新钱，但也并非什么人都可以。这些改变令月底气氛更趋于保守。
    
    〞市场还是有钱，只是要多打电话。〞一位大型银行资调人士说。
    
    他表示，今日大型龙头银行供应拆款资金的态度，是他们若认为拆入方能从别处取得资金，或是与该龙头银行属关系人的单位，就倾向不借。
    
    另一银行资调人士认为，两大龙头银行的动向趋于保守，会连动其他同业的态度，对资金调度比较困难的小型业者而言，可能必须付出多一些的成本才能取得资金。    
    
 本地时间11:51                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       29.990                     30.001        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII        10,715.30                   10,707.07       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.178%              0.174-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.390%              0.174-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.310-0.390%              0.240-0.380%
    
    **短票销售稳定**
    
    短票方面，一大型票券商交易员表示，虽然月底有多做承销，但因落点在年底前，买气尚不受影响，预料将可顺利度过。
    
    〞这几天发票都不小，都有百亿台币规模。〞该交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称，由于自保票没到期，今日只有卖免保票。月底落点都不多，因此顺利过关不是问题，主要还是要看年底。      
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%。  
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.379%，区间在0.37-0.39%，成交54.18亿台币；前日加权平均利率在0.377%，区间在0.37-0.38%，成交59.31亿台币。
    
    台湾央行周三定存单到期共217亿台币；稍晚央行将公布今日定存单发行金额。周四央行定存单到期2,649亿，周五为2,003亿。   
    
    拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备678亿台币，累计超额准备7,876亿台币、加计前期1%的超额准备9,241亿台币。
    
            
    **RP利率走升**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日多家投信因寿险客户明显赎回而解钱，只能另外向银行调度，因而带动跨月利率走扬。
    
    他们称，已有客户预告明天也会解钱，因此不能排除RP利率有继续扬升的可能。
    
    〞好几家投信被赎回，都以10亿台币为单位计算。〞一大型证券商交易员说。    

    今日有新加坡大华银行发行0.55亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率走高，跨月公债RP利率主要在0.32-0.33%，上日在0.31-0.32%；跨月公司债RP利率落在0.42-0.43%，上日则在0.41-0.42%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP利率区间在0.26-0.31%；跨月公司债RP利率主要成交在0.27-0.32%。(完)

 (审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below