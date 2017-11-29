台湾货币市场：跨月短率高位微幅上扬，因龙头银行态度偏向保守

* 两大龙头银行转保守，带动跨月拆款利率微扬 * 短票销售尚稳定，落点在年底前者买气尚可 * 投信遭寿险赎回，带动跨月RP利率上扬 记者 董永年 路透台北11月29日 - 台湾银行间跨月短率高位周三微幅上扬。资金调度人士表示，临近月底市场气氛偏向保守，虽然市场资金不缺，但因龙头银行态度转趋保守，令跨月短率被带动走升。 他们指出，两大龙头银行中，一大行原本可以短票到期续作，但今日暂停操作；另一大行虽可供应拆款新钱，但也并非什么人都可以。这些改变令月底气氛更趋于保守。 〞市场还是有钱，只是要多打电话。〞一位大型银行资调人士说。 他表示，今日大型龙头银行供应拆款资金的态度，是他们若认为拆入方能从别处取得资金，或是与该龙头银行属关系人的单位，就倾向不借。 另一银行资调人士认为，两大龙头银行的动向趋于保守，会连动其他同业的态度，对资金调度比较困难的小型业者而言，可能必须付出多一些的成本才能取得资金。 本地时间11:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.990 30.001 台湾加权股价指数<.TWII 10,715.30 10,707.07 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.178% 0.174-0.260% --一周拆款利率区间 0.185-0.390% 0.174-0.380% --两周拆款利率区间 0.310-0.390% 0.240-0.380% **短票销售稳定** 短票方面，一大型票券商交易员表示，虽然月底有多做承销，但因落点在年底前，买气尚不受影响，预料将可顺利度过。 〞这几天发票都不小，都有百亿台币规模。〞该交易员说。 另一大型票券商交易员则称，由于自保票没到期，今日只有卖免保票。月底落点都不多，因此顺利过关不是问题，主要还是要看年底。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.379%，区间在0.37-0.39%，成交54.18亿台币；前日加权平均利率在0.377%，区间在0.37-0.38%，成交59.31亿台币。 台湾央行周三定存单到期共217亿台币；稍晚央行将公布今日定存单发行金额。周四央行定存单到期2,649亿，周五为2,003亿。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备678亿台币，累计超额准备7,876亿台币、加计前期1%的超额准备9,241亿台币。 **RP利率走升** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日多家投信因寿险客户明显赎回而解钱，只能另外向银行调度，因而带动跨月利率走扬。 他们称，已有客户预告明天也会解钱，因此不能排除RP利率有继续扬升的可能。 〞好几家投信被赎回，都以10亿台币为单位计算。〞一大型证券商交易员说。 今日有新加坡大华银行发行0.55亿美元债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率走高，跨月公债RP利率主要在0.32-0.33%，上日在0.31-0.32%；跨月公司债RP利率落在0.42-0.43%，上日则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP利率区间在0.26-0.31%；跨月公司债RP利率主要成交在0.27-0.32%。(完) (审校 张喜良)