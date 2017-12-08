台湾货币市场：逢周五需求稍升调度需求攀高，市况稳健短率平稳

* 逢周五需求稍升，部分小银行有调度需求 * 市况稳健，短率平稳 * 短票市况偏向平稳 * 虽有公债及国际债交割，但RP利率仍旧持稳 记者 高洁如 路透台北12月8日 - 台湾银行间短率周五大致平稳。资金调度人士表示，逢周五需求稍 升，部分小银行有调度需求，不过市场资金偏向充裕，外商银仍有多余资金，市况稳健。 资金调度人士表示，小型银行可能资金来源也广，到处询价，拆入对象选择不少。此外 近期台币走势也备受关注，外商银资金尚称充裕。 〞今天票券公司没有缺口，银行算很平稳，没什么动静，〞一位小银行交易员说。 他们说，外商银对周五的七天期定存单一向捧场，是多余资金的好去处。尤其近期换汇 交易盛行，外商银台币资金不少，仍是资金供应方，且台币表现平稳，外商银尚无大举汇出 的迹象。 本地时间11:57 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.014 30.025 台湾加权股价指数<.TWII 10,361.72 10,355.76 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.173% 0.175-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.370% 0.180-0.370% --两周拆款利率区间 0.260-0.370% 0.190-0.370% **短票成交稳** 短票方面，今日交易市况与上日相似，市场资金供应稳健，目前已及早开始跨年的承做 ，纾缓跨年的紧张气氛。 〞没什么状况，资金很宽松，〞一家大型票券商交易员说。 他们也表示，本月底是跨年，各方并不敢掉以轻心，调度上仍倾向小心翼翼，基本上先 拿跨年的资金，利率可以稍做退让。 〞年底了我比较担心一点，利率可以到0.40%，不然只做到0.38%而已。〞另一家老票券 商交易员说。 今日30天短票的成交利率在0.38-0.40%，以0.39%最多。市况与上日大致相似。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.391%，区间在0.35-0.41%， 成交73.36亿台币；前日加权平均利率在0.387%，区间在0.30-0.41%，成交117.83亿台币。 台湾央行周五定存单到期共3,726亿台币；稍晚央行将公布今日定存单发行金额。 拆款中心资料显示，周四修正后银行超额准备266亿台币，累计超额准备525亿台 币、加计前期1%的超额准备2,475亿台币。 **虽有公债及国际债交割，但RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，虽然今日有公债交割，国际债亦有交割 的紧缩因素，但市况仍平稳宽裕，资金不缺。 〞我有资金缺口但蛮好找的，寿险有钱，银行也有。〞一位大型证券商交易员说。 他们认为，下周已是12月中旬，先前密集安排落点排开月底，因此下周的债券附买回到 单仍算多，不过再过去则会明显缩手。利率上为求跨月(年)则会更有弹性。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，10天期内公债RP利率主要在0.30 -0.31%；公司债RP利率在0.40-0.42%，为求跨年成交则拉高至0.42-0.43%。 周五交割紧缩因素有：Nomura International Funding将发行1.7亿美元债，以及财政 部二次增额发行10年期106甲9期公债，金额250亿台币。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP 利率区间在0.31%；跨月公司债RP利率主要成交在0.32-0.33%。(完) (审校 杨淑祯)