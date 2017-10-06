台湾货币市场：银行间短率上扬，因双十连假在即操作心态保守

* 双十连假在即，银行操作偏向保守 * 银行间拆款利率上调，对票券商持平 * 发票量明显扩大，但利率持稳不变 记者 董永年 路透台北10月6日 - 台湾银行间短率周五上扬。资调人员指出，因应连续四天的双十假期，银行间操作心 态保守，大行拆给银行同业的利率顺势上调。 他们表示，大行拆给小型银行的利率走扬，两周拆款高位见0.34%，较平常的0.30%高出一截。虽然目前时 序为提存期初，照理银行会扩大负数操作，但今日的气氛却显得保守。 〞我不太能理解，平常不就是拆一周吗？为何遇到假期就变紧了？〞一位拆入方银行资调人员说。 另一位银行资调人士则称，长假前大家的操作心态会比较保守，较不愿大正大负，预料假期过后，短率就 会回落到正常水准。 至于银行拆给大型票券商的利率则大致维持不变，一周拆款利率在0.36-0.37%。 下周一及周二台湾金融市场因双十假期休市两天。 本地时间12:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.365 30.350 台湾加权股价指数<.TWII 10,531.61 10,518.27 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.187% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.186-0.190% 0.181-0.200% --一周拆款利率区间 0.187-0.370% 0.181-0.370% --两周拆款利率区间 0.260-0.370% 0.200-0.370% **发票量扩大** 短票方面，大型票券资调人士表示，受避开季底以及连续假期将届等因素影响，今日发票量明显扩大，为 确保调度无虞，昨天就提早请客户框票。 他们指出，虽然今日资金缺口大，但银行因月初负数操作意愿较高，短票成交利率并未上扬。 〞昨天就问了，先确定，市场不会只有你多票。〞一大型票券商交易员说。 对于双十长假后的短票利率走势，交易员认为，届时时序迈入中旬，银行对于利率调降会产生抗性，因此 应以平稳为主。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.34-0.35%；跨月短票利率主要成交在0.37%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.369%，区间在0.34-0.40%，成交89.97亿台币 ；前日加权平均利率在0.373%，区间在0.35-0.40%，成交114.69亿台币。 台湾央行周五表示，开放银行申购7、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,710 亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备负55亿台币，累计超额准备476亿台币、加计前期1% 的超额准备1,738亿台币。 **RP利率大致持稳** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，今日有寿险走钱，致使投信与寿险资金仅维持持平或处 于小缺状态，不过RP利率仍持稳不变。 另一票券商交易员则表示，今日资金状况平平，整体维持中性偏多格局。 下周主要债券交割则有周三德意志银行新加坡分行发行2.2亿美元债、韩国输出入银行发行2.0亿美元债。 周四HK Electric Finance发行4.0亿美元债、中华航空发行35亿台币无担保公司债。周五HITACHI CAPITAL(UK )发行1.84亿人民币宝岛债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，跨月报0.32% ；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月报0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大；一周内公债RP利率主要在0.26-0.33%；公司债方面 ，一周内RP利率主要区间在0.29-0.35%。(完) (审校 杨淑祯)