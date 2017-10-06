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#亚洲
2017年10月6日 / 凌晨4点16分 / 15 天前

台湾货币市场：银行间短率上扬，因双十连假在即操作心态保守

3 分钟阅读

    * 双十连假在即，银行操作偏向保守
    * 银行间拆款利率上调，对票券商持平
    * 发票量明显扩大，但利率持稳不变

     记者 董永年
    路透台北10月6日 - 台湾银行间短率周五上扬。资调人员指出，因应连续四天的双十假期，银行间操作心
态保守，大行拆给银行同业的利率顺势上调。
        
    他们表示，大行拆给小型银行的利率走扬，两周拆款高位见0.34%，较平常的0.30%高出一截。虽然目前时
序为提存期初，照理银行会扩大负数操作，但今日的气氛却显得保守。
    
    〞我不太能理解，平常不就是拆一周吗？为何遇到假期就变紧了？〞一位拆入方银行资调人员说。
    
    另一位银行资调人士则称，长假前大家的操作心态会比较保守，较不愿大正大负，预料假期过后，短率就
会回落到正常水准。
    
    至于银行拆给大型票券商的利率则大致维持不变，一周拆款利率在0.36-0.37%。   
    
    下周一及周二台湾金融市场因双十假期休市两天。
    
 本地时间12:00                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.365                      30.350        
 台湾加权股价指数<.TWII         10,531.61                  10,518.27      
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.186-0.190%               0.181-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.187-0.370%               0.181-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.370%               0.200-0.370%
 
    
    **发票量扩大**
    
    短票方面，大型票券资调人士表示，受避开季底以及连续假期将届等因素影响，今日发票量明显扩大，为
确保调度无虞，昨天就提早请客户框票。
    
    他们指出，虽然今日资金缺口大，但银行因月初负数操作意愿较高，短票成交利率并未上扬。
    
    〞昨天就问了，先确定，市场不会只有你多票。〞一大型票券商交易员说。
    
    对于双十长假后的短票利率走势，交易员认为，届时时序迈入中旬，银行对于利率调降会产生抗性，因此
应以平稳为主。    
    
    今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.34-0.35%；跨月短票利率主要成交在0.37%。
   
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.369%，区间在0.34-0.40%，成交89.97亿台币
；前日加权平均利率在0.373%，区间在0.35-0.40%，成交114.69亿台币。
     
    台湾央行周五表示，开放银行申购7、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,710
亿台币。    
   
    拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备负55亿台币，累计超额准备476亿台币、加计前期1%
的超额准备1,738亿台币。   
    
    
    **RP利率大致持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，今日有寿险走钱，致使投信与寿险资金仅维持持平或处
于小缺状态，不过RP利率仍持稳不变。
    
    另一票券商交易员则表示，今日资金状况平平，整体维持中性偏多格局。    
    
    下周主要债券交割则有周三德意志银行新加坡分行发行2.2亿美元债、韩国输出入银行发行2.0亿美元债。
周四HK Electric Finance发行4.0亿美元债、中华航空发行35亿台币无担保公司债。周五HITACHI CAPITAL(UK
)发行1.84亿人民币宝岛债。              
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，跨月报0.32%
；月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%，跨月报0.42-0.43%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大；一周内公债RP利率主要在0.26-0.33%；公司债方面
，一周内RP利率主要区间在0.29-0.35%。(完) 

 (审校 杨淑祯)

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