台湾货币市场：银行间短率大致持稳，短票市场买气旺惟利率无大变化

* 银行间短率大致持稳 * 旬初资金多，但关注外资动向 * 短票买气旺，利率无大变化 * 投信普遍自RP市场抽资金 记者 罗两莎 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周三持稳。资金调度人士称，虽然有一家大型银行 依旧未能在市场提供资金，惟整体资金相当充裕，拆款利率大致与上日水准相同。 他们指出，尽管接下来有农历春节等因素，但因是旬初市场资金偏多，今天拆款市场相 当平稳，拆款大多为到期续做。 〞我这里这阵子比较没有多余的钱可以拆出，旬初短钱还是很多啦。〞一大型银行资调 人员说，〞今天有零星的拆入，但都是只拆隔夜的。〞 另一大型银行资调人员则说，这阵子市场资金相当充裕，今天持续在拆款市场提供资金 ，且需求还不错，利率与上日相同，对银行农历年前拆在0.29-0.30%，年后(两周)则在0.34 %。 票券商方面，资调人员均称，资金状况尚属充裕，今天利率无变动，农历年前(3-7天期 )拆在0.36%，年后则在0.41-0.42%。 一大型票券商交易员则说，受美股重挫冲击，昨天台股重挫，今天虽反弹，资金亦充沛 ，但还要观察后续外资的动向，〞最近还是小心一点，股市成交量那么大，外资会不会出去 ，还要再观察两到三天，看看外资有没有动静。〞 一大银行资调人员说，今天持续提供票券商资金，农历年前利率拆在0.40%，年后(21天 )则在0.41%，与上日水准相同。 根据央行最新统计，至周二通货发行数达2兆3,143余亿台币，银行间从1月15日起开始 向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约2,461亿台币。 本地时间12:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.232 29.386 台湾加权股价指数<.TWII 10,623.72 10,404.00 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.179% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.183-0.370% 0.180-0.360% --两周拆款利率区间 0.310-0.400% 0.300-0.320% **银行资金多短票买气旺* 短票部分，票券商交易员指出，银行资金充沛，且因拆款大都已逼近额度上限，因而以 为卖票为主，买气亦相当旺盛，利率大致持稳。 他们说，尽管有一家大型银行暂时没有多余的资金供买票，惟整体资金仍偏多，年前票 券几乎销售一空。 〞今天短票买气很旺喔，有些银行自已打电话来要买票，利率跟昨天差不多。〞一大型 票券商交易员说。 另一大型票券商交易员亦称，因各银行手上资金不少，短票需求相当旺盛，〞我们这里 春节后五个交易日的票都卖光了，利率有一点点小变化，本来最高有做到0.42%，但只做在0 .40到0.41%。〞 不过，一大型银行交易员则表示，目前农历年后买票利率仍在0.42%。 今日跨农历年短票主要落在0.40-0.41%，上日在0.40-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.405%，区间在0.39-0.42%， 成交88.28亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.41%，区间在0.30-0.42%，成交 106.82亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.416%，区间在0.39-0.44%，成交金额18.4 9亿台币；前日成交加权平均利率在0.39%，区间在0.31-0.42%，成交金额42.25亿台币。 今日台湾央行定存单到期3,553亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共1兆6,921.8亿台币，余日到期定存单金额各为：周四2,867 亿及周五2,385.8亿。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备334亿台币，累计超额准备1,487亿 台币、加计前期1%的超额准备4,055亿台币。 **RP资金不及先前充沛** 债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商资调人士均称，昨天台股重挫致投信大多赎 回，且今天有外币债交割，资金不及先前充沛；所幸银行体系仍属偏充裕状态，但近日仍须 注意公债和外币债交割，及外资在台股的买卖超状况。 〞今天投信普遍回钱，资金不断涌入的盛况不再，但银行还算多钱啦，还好匡。〞一大 型票券商交易员说。 证券商方面，交易员表示，昨天台股重挫且今天和明天都有外币债交割因素，市场资金 不及以往宽松，但整体银行体系仍属多钱，利率略为波动。 周三交割的债券有：加拿大皇家银行(伦敦)发行两档共计3亿美元债、法国东方汇理银 行发行2.55亿美元债；周四财政部发行107/2期公债，金额250亿台币；周五则有三井住友银 行发行2.65亿美元债、花旗集团发行4.45亿美元债。（国际板债券交割请参考资金一 览表） 今日证券商与金融机构成交债券利率大致持稳，公债RP农历年前利率在0.31-0.32%，上 日在0.30-0.31%。而跨农历年利率与上日相同，主要在0.32%；另公司债RP农历年前利率在0 .40-0.41%，上日亦同；跨农历年亦持平于上日的0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率略波动，极短天期利率在0.23-0.25%，上日则在 0.25-0.26%；公债RP农历年前0.30%，跨农历年在0.31-0.32%，上日在0.31-0.32%；公司债 农历年前利率0.29-0.30%，上日在0.31%；跨农历年在0.32-0.34%，上日在0.33%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)