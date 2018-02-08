台湾货币市场：银行间调度平顺短率持稳，债券附买回利率稳中略升

* 银行间短率持稳，调度平顺 * 银行资金多短票持平 * RP利率稳中略升 记者 高洁如 路透台北2月8日 - 台湾银行间短率周四持稳。资金调度人士称，市场资金平稳，短率没有太大变化，尤其还有不少银行有多余资金可供拆借，调度平顺。 他们指出，部分仍拆出余裕的银行也还收到不少拆借需求，至于一周的利率也大致维稳在0.21-0.25%左右，没有太大变化。 〞明天虽然是周末，但变动可能不大，外资也没有明显汇出，〞一位大型商银交易员说。 他们表示，外商银还有来排队冲销隔夜，仍算宽裕，拆借调度顺畅；至于票券商拆入的需求随着近农历年愈来愈少。 外资已连续四日大卖台股，上日卖超166.66亿台币，连四个交易日卖超共计568.3亿台币；不过台币则变化暂不算太大，本地时间11:49，台币兑美元贬6.8分报29.338。 根据央行最新统计，至周三通货发行数达2兆3,418余亿台币，银行间从1月15日起开始向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约2,736亿台币。 本地时间11:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.317 29.270 台湾加权股价指数 10,534.76 10,551.54 隔夜银行间拆款加权平均利 0.182% 0.180% 率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.182% 0.179-0.280% --一周拆款利率区间 0.185-0.280% 0.179-0.370% --两周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.310-0.400% **银行资金多短票持平** 短票部分，票券商交易员指出，时日愈近农历年底，票券商的缺口日小，大多是到期续拆、到期续做而已；至于大型公股银行的资金相对充裕，不论拆款、短票都供予资金，有效缓解资金需求。 一位大型票券商交易员认为，市况平稳宽裕，短票的量不多，销路可说是〞非常好〞。 〞银行算平稳，〞另外一位大票券商交易员表示。 今日跨农历年短票主要落在0.40-0.41%，同上日，年前0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%，区间在0.39-0.42%，成交132.95亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.405%，区间在0.39-0.42%，成交88.28亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.407%，区间在0.36-0.42%，成交金额16.97亿台币；前日成交加权平均利率在0.416%，区间在0.39-0.44%，成交金额18.49亿台币。 台湾央行周四存单到期2,867亿台币，发行金额待稍晚公布；周五央行定存单到期金额为2,385.8亿。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备272亿台币，累计超额准备1,774亿台币、加计前期1%的超额准备4,343亿台币。 **RP利率稳中略紧** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，毕竟接近农历年底，且今日又有公债、近期连串的国际债交割，寿险资金不足有提前赎回，债券附买回利率稳中偏紧，部分证券商将利率上调1基点以吸引资金。 另一家大型证券商交易员则指出，寿险业因应国际板债券交割，从上周五开始已陆续到期赎回，抽回资金。因此若太仰赖寿险资金可能较会感受紧俏，不过银行的资金还充裕。 〞整体台币资金水位算是充裕，反正如果钱不够就拆款支应吧，〞一位票券商交易员说。 另外一家大型证券商交易员则表示，〞不能调以轻心，还是要小心，最后二天不做落点，因为变数还是很大。〞 周四交割紧缩因素有：财政部发行107/2期公债，金额250亿台币；至于周五则有三井住友银行发行2.65亿美元债、花旗集团发行4.45亿美元债。（国际板债券交割请参考资金一览表） 今日证券商与金融机构成交债券利率稳中略升，公债RP农历年前利率在0.31-0.32%，约同上日；跨农历年利率主要在0.32-0.33%；另公司债RP农历年前利率在0.40-0.41%，跨农历年0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率持稳；极短天期利率在0.23-0.26%，上日0.23-0.25%；公债RP农历年前0.30%，跨农历年在0.31-0.32%；公司债农历年前利率0.29-0.30%；跨农历年在0.32-0.34%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)