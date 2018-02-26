台湾货币市场：预期资金将趋宽裕拆款利率下滑，一大行拉低短票利率

* 银行间短率下滑，预期3月初资金趋宽松 * 市场资金分配不均，拆款需求相当旺盛 * 短票利率略走低，一大行调低买票利率 * RP市场资金偏宽松，因春节后通货回笼 记者 罗两莎 路透台北2月26日 - 台湾银行间短率周一下滑。资金调度人士表示，今天两家大型银行 都有提供拆款资金，但市场资金依旧分配不均，拆款需求相当旺盛，利率则因预期3月初资 金将趋宽松而下调。 但有票券商资调人员说，因银行体系资金多缺不一，一大早不难找到钱，惟10点过后有 些银行不再提供拆借，以致调度难度略升高。 〞今天一大早打电话去，不管票、拆银行都做，但晚一点大家就没有多余的钱了。〞一 大型票券商资调人员说，〞大概10点过后吧，我发现大家开始不动了。〞 他表示，月底因素以致资金有点偏紧的迹象，加上银行资金多缺不一，不少银行一大早 做完拆款后，因预估月底将有较大额的资金进出，10点过后即提供拆借。 一大型银行资调人员则称，今天恢复在市场上供应资金，惟手上资金不太充裕，仅对票 券商进行拆借，两周利率拆在0.41%。 〞(拆款)需求满多的，但资金没有那么充裕啦，票券商到期都没全续了，银行都没有做 。〞前述大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员表示，今天持续供应资金，春节后因资金分配不均，银行和票券 商拆款需求均相当强劲，利率则略往下调，对票券商跨月(一周)调降至0.40%，银行则在0.3 3-0.34%。 〞今天我们的利率有调下来一点，主要是预估3月以后资金应该会比较宽裕一点。〞前 述大型银行资调人员说。 根据央行统计，2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币，较去年最 高发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。而至上周五为止，通货发行余额已回到2.4兆以 下，降至2兆3,757亿台币，即新春开市三天通货回笼约986亿台币。 本地时间15:11 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.230 29.306 台湾加权股价指数<.TWII 10,836.70 10,794.55 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.185% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.260% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.182-0.410% 0.180-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.410% 0.200-0.420% **大行拉低短票利率** 短票部分，票券商交易员称，今天整体资金尚属充裕，但仍是分配不均，一大行因预估 3月以后资金将较宽裕，因而拉低买票利率，30天期利率降为0.40%。 〞今天我们的买票利率有调降下来一点，30天期降到0.40%。〞一大型银行交易员说。 票券商交易员表示，今天资金缺口虽不小，但短票买气不错，部分银行因预估3月初利 率有望回落到0.40%以下，可能回落在0.36-0.38%间，趁着利率未回落之前大举买入跨季短 票。 今日大型票券商30天期短票主要成交在0.40%；上日在0.39-0.41%；跨季落点的短票则 在0.42%，少量在0.41%；上日在0.41%-0.42%、少数在0.43%，亦有大型银行落在0.44%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.399%，区间在0.38-0.41%， 成交151.79亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%，区间在0.39-0.41%，成 交43.9亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.399%，区间在0.30-0.44%，成交金额52.9 3亿台币；前日成交加权平均利率在0.395%，区间在0.31-0.45%，成交金额25.85亿台币。 今天到期央行定存单到期2,452.50亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共1兆1,820.80亿，余日到期定存单金额分别为：周二2,175亿 、周四4520.5亿及周五2,672.80亿台币。 拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备463亿台币，累计至周日超额准 备5,828亿台币、加计前期1%的超额准备8,397亿台币。 **RP市场资金略宽松** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员说，随农历春节后通货陆续回笼，今天月底因 素并不明显，资金略偏宽松，利率则维持不变。 〞资金偏松，本来投信月底资金会需求较多，但整体资金因通货回笼而偏松。〞一大型 证券商交易员说。 票券商方面，交易员称，银行资金多缺不一，惟整体市场资金属平稳，利率大致上属持 稳。 〞今天就是这么平静，利率都一样啊。〞一大型票券商交易员说。 今日有两档债券交割，分别是华南银行发行32亿台币金融债券，及台湾银行发行两档共 6.2亿美元债；本周主要债券交割各为：周二凯基银行发行1.6亿美元债、法国东方汇理银行 发行1.55亿美元债及挪威地方银行公司拟发行2.9亿美元债；周四台北富邦银行发行10亿台 币绿色债券。 证券商与金融机构今日承做RP成交利率均持平于上日水准，公债月内在0.30-0.31%，跨 月在0.31-0.32%；而公司债RP月内利率主要成交在0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持于上日的0.24%；公债RP月内利率主 要在0.28-0.30%，上日在0.27-0.30%；跨月在0.30-0.32%，上日在0.28-0.32%；另在公司债 方面，月内利率主要成交在0.28-0.30%，上日亦同，跨月则在0.34-0.35%，上日则在0.30-0 .33%。(完) (审校 杨淑祯)