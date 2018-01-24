台湾货币市场：1月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月24日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单137亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --韩国输出入银行计划发行两档共5亿人民币宝岛债。 --法国兴业银行计划发行4.4亿美元债。 ---------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)3,452.8亿台币： 1/25 2,635.5亿台币 1/26 1,856亿台币 1/29 2,151亿台币 1/30 2,176亿台币 1/31 4,364亿台币 2/01 8,332.3亿台币 2/02 1,938亿台币 --公债付息共30亿台币。 1/28 99甲2期8息 13.5亿台币 1/28 102甲3期5息 10.5亿台币 1/29 103甲3期4息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --1/26：日本三菱东京日联银行计划发行1.5亿美元债。 --1/26：法国外贸银行(Natixis)计划发行6.0亿美元债。 --1/29：德意志银行新加坡分行计划发行5.0亿美元债。 --1/30：财政部发行“财107-2期”国库券，数额350亿台币，期限273天期，29日标售。 --1/31：西班牙对外银行计划发行两档美元债共计1.5亿。 --2/01：Aroundtown SA.计划发行1.5亿美元债。 --2/02：加拿大国家银行计划发行1.4亿美元债。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)