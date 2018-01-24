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January 24, 2018 / 12:01 AM / in a day

台湾货币市场：1月24日及本提存期资金预期变化一览表

2 分钟阅读

    路透台北1月24日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单137亿台币。    
    
    紧缩因素：   
    --央行料将发行定存单。  
    --韩国输出入银行计划发行两档共5亿人民币宝岛债。 
    --法国兴业银行计划发行4.4亿美元债。      
----------------------------------------------------------------------    
    本提存期
    
    宽松因素：
    
    --央行存单到期共2兆(万亿)3,452.8亿台币：    
              1/25                      2,635.5亿台币
              1/26                        1,856亿台币
              1/29                        2,151亿台币
              1/30                        2,176亿台币
              1/31                        4,364亿台币
              2/01                      8,332.3亿台币
              2/02                        1,938亿台币
 
    --公债付息共30亿台币。
      1/28           99甲2期8息                13.5亿台币
      1/28           102甲3期5息               10.5亿台币
      1/29           103甲3期4息                  6亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。
    
      **紧缩因素：    
    --1/26：日本三菱东京日联银行计划发行1.5亿美元债。  
    --1/26：法国外贸银行(Natixis)计划发行6.0亿美元债。
    --1/29：德意志银行新加坡分行计划发行5.0亿美元债。
    --1/30：财政部发行“财107-2期”国库券，数额350亿台币，期限273天期，29日标售。
    --1/31：西班牙对外银行计划发行两档美元债共计1.5亿。
    --2/01：Aroundtown SA.计划发行1.5亿美元债。 
    --2/02：加拿大国家银行计划发行1.4亿美元债。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)

 (记者 董永年; 审校 詹静宜)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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