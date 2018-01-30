台湾货币市场：1月30日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月30日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,176亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行“财107-2期”国库券，数额350亿台币，期限273天期。 ---------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)5,929.6亿台币： 1/31 4,364亿台币 2/01 8,332.3亿台币 2/02 3,233.3亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --1/31：西班牙对外银行计划发行两档美元债共计1.5亿。 --2/01：友利银行计划发行3亿美元债。 --2/01：Aroundtown SA.计划发行1.5亿美元债。 --2/02：财政部发行“财107-3期”国库券，数额350亿台币，期限182天期，1日标售。 --2/02：加拿大国家银行计划发行1.4亿美元债。 --2/02：星展银行计划发行2.5亿美元债。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 罗两莎)