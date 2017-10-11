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台湾货币市场：10月11日及本提存期资金预期变化一览表
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2017年10月11日 / 凌晨12点01分 / 10 天前

台湾货币市场：10月11日及本提存期资金预期变化一览表

3 分钟阅读

    路透台北10月11日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单8,787.5亿台币。
    --财106-1期273天期国库券到期还本付息250亿台币。           
    
    紧缩因素：      
    --央行料将发行定存单。      
    --德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债2.2亿美元。
    --韩国输出入银行发行30年期零息美元债2.0亿美元。  
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    本提存期
    
    宽松因素：
    --央行存单到期4兆(万亿)1,083.3亿台币。
           10/12                7,719亿台币
          *10/13                3,447亿台币
           10/14                  300亿台币
           10/16                  905亿台币
           10/17                882.5亿台币
           10/18                3,555亿台币
           10/19                2,898亿台币
           10/20              1,342.5亿台币
           10/23                1,351亿台币
           10/24                840.5亿台币
           10/25                  818亿台币
           10/26              5,305.3亿台币
           10/27                894.5亿台币
           10/28                  200亿台币
           10/30                3,955亿台币
           10/31              1,979.5亿台币
           11/01                    8亿台币
           11/02              2,835.5亿台币
          *11/03                1,847亿台币
 
    --公债还本与付息共20.4417325亿台币。     
         10/15     102甲11期4息           3.75亿台币
         10/15     103甲15期3息       4.306725亿台币
         10/15     104甲13期2息          4.375亿台币
         10/18     105甲12期1息      0.8850075亿台币
         10/25     105甲13期1息          1.875亿台币
         10/26     104甲14期2息           5.25亿台币
    --国库券还本与付息共300亿台币。  
    10/26：财106-7期182天期国库券到期还本付息300亿台币。
       
    --上市大型公司现金股利发放时程：
    10/13：可成科技发放77.04亿台币现金股利。                  
      
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：    
    --10/12：HK Electric Finance发行30年期零息美元债4.0亿美元。 
    --10/12：中华航空发行三年期及五年期无担保公司债共计35亿台币。
    --10/13：HITACHI CAPITAL(UK)发行三年期宝岛债1.84亿人民币。  
    --10/16：中央银行发行两年期定存单，金额400亿台币，13日标售。
    --10/18：财政部发行106甲10期公债，天期为五年期，暂定金额为250亿台币，13日标售。
    --10/18：台北富邦银行发行次顺位金融债17.5亿台币。
    --10/19：法国兴业银行发行七年期债券9.3亿南非币。  
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)   

 (记者 詹静宜； 审校 高洁如)

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