台湾货币市场：10月11日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月11日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单8,787.5亿台币。 --财106-1期273天期国库券到期还本付息250亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债2.2亿美元。 --韩国输出入银行发行30年期零息美元债2.0亿美元。 ------------------------------------------------------------------------------------------ 本提存期 宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)1,083.3亿台币。 10/12 7,719亿台币 *10/13 3,447亿台币 10/14 300亿台币 10/16 905亿台币 10/17 882.5亿台币 10/18 3,555亿台币 10/19 2,898亿台币 10/20 1,342.5亿台币 10/23 1,351亿台币 10/24 840.5亿台币 10/25 818亿台币 10/26 5,305.3亿台币 10/27 894.5亿台币 10/28 200亿台币 10/30 3,955亿台币 10/31 1,979.5亿台币 11/01 8亿台币 11/02 2,835.5亿台币 *11/03 1,847亿台币 --公债还本与付息共20.4417325亿台币。 10/15 102甲11期4息 3.75亿台币 10/15 103甲15期3息 4.306725亿台币 10/15 104甲13期2息 4.375亿台币 10/18 105甲12期1息 0.8850075亿台币 10/25 105甲13期1息 1.875亿台币 10/26 104甲14期2息 5.25亿台币 --国库券还本与付息共300亿台币。 10/26：财106-7期182天期国库券到期还本付息300亿台币。 --上市大型公司现金股利发放时程： 10/13：可成科技发放77.04亿台币现金股利。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --10/12：HK Electric Finance发行30年期零息美元债4.0亿美元。 --10/12：中华航空发行三年期及五年期无担保公司债共计35亿台币。 --10/13：HITACHI CAPITAL(UK)发行三年期宝岛债1.84亿人民币。 --10/16：中央银行发行两年期定存单，金额400亿台币，13日标售。 --10/18：财政部发行106甲10期公债，天期为五年期，暂定金额为250亿台币，13日标售。 --10/18：台北富邦银行发行次顺位金融债17.5亿台币。 --10/19：法国兴业银行发行七年期债券9.3亿南非币。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜； 审校 高洁如)