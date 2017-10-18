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台湾货币市场：10月18日及本提存期资金预期变化一览表
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2017年10月18日 / 凌晨12点39分 / 7 天前

台湾货币市场：10月18日及本提存期资金预期变化一览表

2 分钟阅读

    路透台北10月18日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单3,555亿台币。 
    --105甲12期公债付息0.8850075亿台币。 
    
    紧缩因素：      
    --央行料将发行定存单。  
    --财政部发行106甲10期公债，天期为五年期，金额为250亿台币。
    --台北富邦银行发行次顺位金融债17.5亿台币。    
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    本提存期
    
    宽松因素：
    --央行存单到期2兆(万亿)6,839.5亿台币。     
           10/19                2,898亿台币
           10/20              2,543.5亿台币
           10/23                1,351亿台币
           10/24                840.5亿台币
           10/25                  818亿台币
           10/26                6,669亿台币
           10/27                894.5亿台币
           10/28                  200亿台币
           10/30                3,955亿台币
           10/31              1,979.5亿台币
           11/01                    8亿台币
           11/02              2,835.5亿台币
           11/03                1,847亿台币
 
    --公债还本与付息共7.125亿台币。     
         10/25     105甲13期1息          1.875亿台币
         10/26     104甲14期2息           5.25亿台币
    --国库券还本与付息共300亿台币。  
    10/26：财106-7期182天期国库券到期还本付息300亿台币。                      
      
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：       
    --10/19：法国兴业银行发行七年期债券9.3亿南非币。
    --10/19：马来亚银行发行30年期美元债3.0亿。 
    --10/24：瑞银伦敦分行发行30年期美元债1.9亿。 
    --10/26：Arab Petroleum Investments发行5年期美元债1.05亿。 
    --10/26：新加坡大华银行发行30年期美元债0.5亿。       
    --10/27：台企银发行1.2亿美元国际债。
    --11/3：摩根大通发行1.92亿美元国际债。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)   

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

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