台湾货币市场：10月18日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月18日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,555亿台币。 --105甲12期公债付息0.8850075亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行106甲10期公债，天期为五年期，金额为250亿台币。 --台北富邦银行发行次顺位金融债17.5亿台币。 ------------------------------------------------------------------------------------------ 本提存期 宽松因素： --央行存单到期2兆(万亿)6,839.5亿台币。 10/19 2,898亿台币 10/20 2,543.5亿台币 10/23 1,351亿台币 10/24 840.5亿台币 10/25 818亿台币 10/26 6,669亿台币 10/27 894.5亿台币 10/28 200亿台币 10/30 3,955亿台币 10/31 1,979.5亿台币 11/01 8亿台币 11/02 2,835.5亿台币 11/03 1,847亿台币 --公债还本与付息共7.125亿台币。 10/25 105甲13期1息 1.875亿台币 10/26 104甲14期2息 5.25亿台币 --国库券还本与付息共300亿台币。 10/26：财106-7期182天期国库券到期还本付息300亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --10/19：法国兴业银行发行七年期债券9.3亿南非币。 --10/19：马来亚银行发行30年期美元债3.0亿。 --10/24：瑞银伦敦分行发行30年期美元债1.9亿。 --10/26：Arab Petroleum Investments发行5年期美元债1.05亿。 --10/26：新加坡大华银行发行30年期美元债0.5亿。 --10/27：台企银发行1.2亿美元国际债。 --11/3：摩根大通发行1.92亿美元国际债。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)