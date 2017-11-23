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台湾货币市场：11月23日及本提存期资金预期变化一览表
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2017年11月23日 / 凌晨12点00分 / 1 天前

台湾货币市场：11月23日及本提存期资金预期变化一览表

1 分钟阅读

    路透台北11月23日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单7,149.5亿台币。 
    
    紧缩因素：      
    --央行料将发行定存单。 
   -------------------------------------------------------------------------------------------
    本提存期
    
    宽松因素：
    --央行存单到期1兆1,997.5亿台币。             
         11/24                   2,875亿台币
         11/27                   4,139亿台币
         11/28                 1,856.5亿台币
         11/29                     217亿台币
         11/30                   2,649亿台币
         12/01                     261亿台币
    --公债还本付息共26.652905亿台币。
         11/24   88甲2期　　　               16.50亿台币
         11/25   105甲14期　                     5亿台币
         11/26   103甲16期　              5.152905亿台币
  紧缩因素：  
  --11/24：国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券。   
  --11/24：财政部发行106/11期30年期公债，金额250亿台币。
  --11/27：摩根士丹利将发行0.72亿美元债。  
  --11/28：Westpac banking将发行5.7亿美元债。      
  --11/29：新加坡大华银行将发行0.55亿美元债。       
  --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)    

 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)

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