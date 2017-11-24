台湾货币市场：11月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月24日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,875亿台币。 --公债88甲2期付息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行106/11期30年期公债，金额250亿台币。 --国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期9,122.5亿台币。 11/27 4,139亿台币 11/28 1,856.5亿台币 11/29 217亿台币 11/30 2,649亿台币 12/01 261亿台币 --公债还本付息共10.152905亿台币。 11/25 105甲14期 5亿台币 11/26 103甲16期 5.152905亿台币 紧缩因素： --11/27：摩根士丹利将发行0.72亿美元债。 --11/28：Westpac banking将发行5.7亿美元债。 --11/29：新加坡大华银行将发行0.55亿美元债。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)