台湾货币市场：12月1日及下提存期资金预期变化一览表

路透台北12月1日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,003亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 下提存期 宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)9,609.80亿台币： 12/04 1,723.00亿台币 12/05 4,259.00亿台币 12/06 4,387.50亿台币 12/07 8,241.80亿台币 12/08 1,903.00亿台币 12/11 1,009.00亿台币 12/12 903.00亿台币 12/13 3,593.00亿台币 12/14 2,879.00亿台币 12/15 1,298.50亿台币 12/16 300.00亿台币 12/18 1,382.00亿台币 12/19 837.50亿台币 12/20 834.00亿台币 12/21 5,313.50亿台币 12/22 923.00亿台币 12/25 4,144.50亿台币 12/26 1,865.50亿台币 12/27 116.00亿台币 *12/28 2,666.00亿台币 12/29 8.00亿台币 12/30 2.00亿台币 01/01 4.00亿台币 01/02 8.00亿台币 01/03 1,009.00亿台币 --公债付息共6.375亿台币。 12/28 99甲9期7息 6.375亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --12/04：央行估发行1,700亿台币一年期定存单，1日标售。 *--12/04：台北富邦银行发行1亿美元无担保主顺位金融债券。 --12/05：瑞银伦敦分行将发行1.7亿美元债券。 --12/06：HSBC法国分行将发行0.9亿美元债券。 *--12/08：Nomura International Funding将发行1.7亿美元债券。 --12/08：财政部二次增额发行10年期106甲9期公债，暂定金额250亿台币，5日标售。 --12/18：央行估发行400亿台币两年期定存单，15日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 罗两莎)