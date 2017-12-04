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台湾货币市场：12月4日及本提存期资金预期变化一览表
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2017年12月4日 / 凌晨12点00分 / 2 天前

台湾货币市场：12月4日及本提存期资金预期变化一览表

2 分钟阅读

    路透台北12月4日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1,723亿台币。 
    
    紧缩因素：      
    --央行料将发行定存单。   
    --央行发行1,700亿台币一年期定存单。 
    --台北富邦银行发行1亿美元无担保主顺位金融债券。  
   -------------------------------------------------------------------------------------------
    本提存期
    
    宽松因素：    
    --央行存单到期共4兆(万亿)9,934.80亿台币：   
         12/05                4,259.00亿台币
         12/06                4,387.50亿台币
         12/07                8,241.80亿台币
        *12/08                3,726.00亿台币
         12/11                1,009.00亿台币
         12/12                  903.00亿台币
         12/13                3,593.00亿台币
         12/14                2,879.00亿台币
         12/15                1,298.50亿台币
         12/16                  300.00亿台币
         12/18                1,382.00亿台币
         12/19                  837.50亿台币
         12/20                  834.00亿台币
         12/21                5,313.50亿台币
         12/22                  923.00亿台币
         12/25                4,144.50亿台币
         12/26                1,865.50亿台币
         12/27                  116.00亿台币
         12/28                2,666.00亿台币
        *12/29                  233.00亿台币
         12/30                    2.00亿台币
         01/01                    4.00亿台币
         01/02                    8.00亿台币
         01/03                1,009.00亿台币
   
   --公债付息共6.375亿台币。
   12/28      99甲9期7息              6.375亿台币
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：     
    --12/05：瑞银伦敦分行将发行1.7亿美元债券。  
    --12/06：HSBC法国分行将发行0.9亿美元债券。
    --12/08：Nomura International Funding将发行1.7亿美元债券。    
    --12/08：财政部二次增额发行10年期106甲9期公债，暂定金额250亿台币，5日标售。
   *--12/12：裕隆汽车发行100亿台币无担保公司债。     
    --12/18：央行估发行400亿台币两年期定存单，15日标售。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)       

 (记者 董永年; 审校 罗两莎)

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