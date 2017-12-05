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台湾货币市场：12月5日及本提存期资金预期变化一览表
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2017年12月5日 / 凌晨12点01分 / 2 天前

台湾货币市场：12月5日及本提存期资金预期变化一览表

2 分钟阅读

    路透台北12月5日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单4,259亿台币。 
    
    紧缩因素：      
    --央行料将发行定存单。
    --瑞银伦敦分行将发行1.7亿美元债券。  
          
   -------------------------------------------------------------------------------------------
    本提存期
    
    宽松因素：    
    --央行存单到期共4兆(万亿)5,786.80亿台币：   
         12/06                4,387.50亿台币
         12/07                8,241.80亿台币
         12/08                3,726.00亿台币
         12/11                1,009.00亿台币
         12/12                  903.00亿台币
         12/13                3,593.00亿台币
         12/14                2,879.00亿台币
         12/15                1,298.50亿台币
         12/16                  300.00亿台币
         12/18                1,382.00亿台币
         12/19                  837.50亿台币
         12/20                  834.00亿台币
         12/21                5,313.50亿台币
         12/22                  923.00亿台币
         12/25                4,144.50亿台币
         12/26                1,865.50亿台币
         12/27                  116.00亿台币
         12/28                2,666.00亿台币
         12/29                  233.00亿台币
         12/30                    2.00亿台币
        *01/01                  115.00亿台币
         01/02                    8.00亿台币
         01/03                1,009.00亿台币
   
   --公债付息共6.375亿台币。
   12/28      99甲9期7息              6.375亿台币
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：     
    
    --12/06：HSBC法国分行将发行0.9亿美元债券。
    --12/08：Nomura International Funding将发行1.7亿美元债券。    
    --12/08：财政部二次增额发行10年期106甲9期公债，暂定金额250亿台币，5日标售。
    --12/12：裕隆汽车发行100亿台币无担保公司债。   
   *--12/15：台湾电力预定发行147亿台币无担保公司债。      
    --12/18：央行估发行400亿台币两年期定存单，15日标售。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)

 (记者 董永年; 审校 高洁如)

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