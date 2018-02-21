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February 21, 2018 / 12:02 AM / a day ago

台湾货币市场：2月21日及本提存期资金预期变化一览表

2 分钟阅读

    路透台北2月21日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1兆(万亿)888.8亿台币。  
    --98甲2期9息12.75亿台币。
    --92甲3期15息16.25亿台币。
    --106甲3期1息4.375亿台币。
 
    紧缩因素：   
    --央行料将发行定存单。  
    --台湾央行发行364天期定存单，金额1,700亿台币。      
----------------------------------------------------------------------    
    本提存期
    宽松因素： 
    
   --央行存单到期共1兆(万亿)3,937.8亿台币  
        02/22                              2,627亿台币
        02/23                                231亿台币
        02/25                                300亿台币
        02/26                            2,152.5亿台币
        02/27                              2,175亿台币
        02/28                            4,486.5亿台币
        03/01                                 34亿台币
        03/02                            1,931.8亿台币
 
    --公债还本共299.031亿台币。
    --公债付息共80.17937375亿台币。     
          02/22          100甲4期7息           12亿台币
          02/22           99甲4期8息           15亿台币
          02/24          95甲2期12息        11.25亿台币
          02/25          105甲3期2息   1.12136625亿台币
          02/25         105甲3期本金      299.031亿台币
          02/25          94甲3期13息        14.25亿台币
          02/26          102甲5期5息   11.1830075亿台币
          02/26          103甲5期4息        6.375亿台币
          03/01          106甲4期1息            9亿台币
 
    --月底军公教薪饷拨款。    
    
    **紧缩因素：       
    --2/26：台湾央行发行两年期定存单，金额预订400亿台币，23日标售。
    --2/26：华南银行发行32亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。
    --2/26：台湾银行拟发行两档共6.2亿美元债。
    --2/27：凯基银行拟发行1.6亿美元债。
    --2/27：法国东方汇理银行拟发行1.55亿美元债。  
    --2/27：挪威地方银行公司拟发行2.9亿美元债。
    --3/01：台北富邦银行发行10亿台币主顺位金融绿色债券。      
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)   

 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
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