台湾货币市场：2月23日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月23日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行定存单到期231亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ---------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)1,079.8亿台币 02/25 300亿台币 02/26 2,152.5亿台币 02/27 2,175亿台币 02/28 4,486.5亿台币 03/01 34亿台币 03/02 1,931.8亿台币 --公债还本共299.031亿台币。 --公债付息共53.17937375亿台币。 02/24 95甲2期12息 11.25亿台币 02/25 105甲3期2息 1.12136625亿台币 02/25 105甲3期本金 299.031亿台币 02/25 94甲3期13息 14.25亿台币 02/26 102甲5期5息 11.1830075亿台币 02/26 103甲5期4息 6.375亿台币 03/01 106甲4期1息 9亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/26：台湾央行发行两年期定存单，金额预订400亿台币，23日标售。 --2/26：华南银行发行32亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。 --2/26：台湾银行拟发行两档共6.2亿美元债。 --2/27：凯基银行拟发行1.6亿美元债。 --2/27：法国东方汇理银行拟发行1.55亿美元债。 --2/27：挪威地方银行公司拟发行2.9亿美元债。 --3/01：台北富邦银行发行10亿台币主顺位金融绿色债券。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)