台湾货币市场：2月26日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月26日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行定存单到期2,452.5亿台币。 --105甲3期本金、105甲3期2息、95甲2期12息、94甲3期13息、102甲5期5息及103甲5期4息共计约343.21 亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --台湾央行发行两年期定存单，金额400亿台币。 --华南银行发行32亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。 --台湾银行发行两档共6.2亿美元债。 ---------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期共9,368.3亿台币 02/27 2,175亿台币 02/28 4,486.5亿台币 03/01 34亿台币 *03/02 2,672.8亿台币 注*表更新 --公债付息共9亿台币 03/01 106甲4期1息 9亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/27：凯基银行拟发行1.6亿美元债。 --2/27：法国东方汇理银行拟发行1.55亿美元债。 --2/27：挪威地方银行公司拟发行2.9亿美元债。 --3/01：台北富邦银行发行10亿台币主顺位金融绿色债券。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜； 审校 董永年)