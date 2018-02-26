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February 26, 2018 / 12:00 AM / a day ago

台湾货币市场：2月26日及本提存期资金预期变化一览表

1 分钟阅读

    路透台北2月26日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行定存单到期2,452.5亿台币。 
    --105甲3期本金、105甲3期2息、95甲2期12息、94甲3期13息、102甲5期5息及103甲5期4息共计约343.21
亿台币。
    
    紧缩因素：   
    --央行料将发行定存单。 
    --台湾央行发行两年期定存单，金额400亿台币。
    --华南银行发行32亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。
    --台湾银行发行两档共6.2亿美元债。
----------------------------------------------------------------------    
    本提存期
    宽松因素： 
    
   --央行存单到期共9,368.3亿台币    
        02/27                              2,175亿台币
        02/28                            4,486.5亿台币
        03/01                                 34亿台币
       *03/02                            2,672.8亿台币
  注*表更新
    
  --公债付息共9亿台币     
          03/01          106甲4期1息            9亿台币
 
    --月底军公教薪饷拨款。    
    
    **紧缩因素：       
    --2/27：凯基银行拟发行1.6亿美元债。
    --2/27：法国东方汇理银行拟发行1.55亿美元债。
    --2/27：挪威地方银行公司拟发行2.9亿美元债。
    --3/01：台北富邦银行发行10亿台币主顺位金融绿色债券。      
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)    

 (记者 詹静宜； 审校 董永年)
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